Департамент транспорта назвал возможный диапазон ставок автомобильных налогов

Согласно документу, конкретные размеры налоговых ставок необходимо еще обсудить, но по среднему диапазону можно составить базовое представление.

„Предложение состоит в том, чтобы ввести в Эстонии налог на первичную регистрацию транспортного средства для новых и подержанных автомобилей с выбросами CO 2 более 120 г/км и для микроавтобусов до 3,5 тонн с выбросами более 180 г/км со средней налоговой ставкой около 1800-2000 евро за транспортное средство“, — говорится в памятке.

Цель такого налога — стимулировать выбор в пользу более экономичных вариантов импортных автомобилей. Новые автомобили с выбросами ниже 120 г/км налогом облагаться не будут. Базирующийся на годовом, месячном или дневном исчислении налог на моторно-транспортные средства для легковых автомобилей с выбросами более 120 г/км и микроавтобусов до 3,5 тонн с выбросами более 180 г/км составит в среднем 100-120 евро в год.

При разработке транспортного налога ведомство считает целесообразным взять за основу уже знакомую людям по дорожному страхованию систему, когда пользователи могут покупать билеты, исходя из использования транспортного средства, на день, неделю, месяц или год. Таким образом, люди смогут покупать билеты на разные периоды времени, а годовой билет будет дешевле дневного.

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