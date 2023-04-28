Новым исполнительным директором „Флоры“ станет Сергей Хохлов-Симсон, долгое время работавший в „Левадии“

Сергей Хохлов-Симсон в 1991-99 годах провел 109 официальных матчей за таллиннскую „Флору“, а также был капитаном этого клуба. Кроме того, он играл в Израиле и Норвегии, а также в „Левадии“, выступал за сборную Эстонии. После окончания карьеры в течение 14 лет работал исполнительным директором „Левадии“.

„Большое спасибо руководству „Флоры“ за доверие и возможность работать в крупнейшем и самом успешном футбольном клубе Эстонии, что сопряжено с серьезной ответственностью. Я рад вернуться в клуб, с которым более тридцати лет назад подписал свой первый профессиональный контракт в качестве футболиста. Я с нетерпением жду начала сотрудничества и сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад в развитие клуба“, — сказал Сергей Хохлов-Симсон.

Президент „Флоры“ Пелле Похлак заявил: „До сих пор мы отдавали предпочтение молодежи в управлении клубом как в спортивной, так и в административной работе, на этот раз мы знали, что нам нужен опыт, которого у Сергея, несомненно, достаточно. Мы верим, что он сможет предложить нам необходимую поддержку и знания. Я очень рад приветствовать Сергея во „Флоре“ и желаю ему успехов на новой должности“.

Сергей Хохлов-Симсон покинул „Левадию“ в конце прошлого сезона, когда в клубе произошли серьезные изменения. „Четырнадцать лет - это очень долгий срок для того, чтобы возглавлять организацию, и, честно говоря, мне нужны перемены в жизни. Решение об уходе в конце этого конкретного сезона было ускорено рядом событий, а именно вовлечением людей, с которыми мои принципы и взгляды не совпадали, в принятие важных решений, касающихся клуба“, — сказал тогда Сергей.

Предыдущий исполнительный директор „Флоры“ Рейли Ярвалт покинула должность в декабре.

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