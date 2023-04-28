Правда ли, что на Западе изобрели устройство, которое надевается на лицо младенца и глушит звуки его плача?
На прошлой неделе в Сети появились сообщения о рекламе девайса, который пользователи прозвали детским глушителем. Согласно его описанию, это звуконепроницаемое устройство, через которое ребёнок может дышать. Мы проверили, действительно ли такой прибор можно купить.
В апреле 2023 года в Рунете новость завирусилась в виде коротких постов, состоящих из картинки и текста. На изображении показан младенец, на лицо которого надето необычное устройство, закреплённое с помощью ремешка. Под фотографией размещён текст на английском языке, авторы публикаций переводят его так: „Звуконепроницаемое, дышащее устройство, которое заглушит крики вашего ребёнка во время долгих перелётов и вечеров просмотра фильмов“. Часто новость сопровождается комментариями в стиле „наконец-то“, „отличная разработка“ или „претендент на стартап года“.
Подобные посты стали популярными в Telegram — о рекламе „намордника для младенцев“ написали каналы „Топор Live» (685 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Всевидящее ОКО Украина» (427 000), „КБ» (259 000), „Мышеловка» (253 000), „Лепра» (144 000), „r/ретранслятор» (96 000), Putin TG Team (77 000), „Кувалда 18+» (60 000) и „Что творится?» (38 000). Записи о глушителе детей также набирают десятки тысяч просмотров во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут, тут, тут, тут и тут) и встречаются в Twitter (тут, тут и тут).
В верхней части изображения имеется логотип с названием Baby Mute. Если ввести эту фразу в поисковике, то можно найти сайт по продаже этого устройства с теми же фото ребёнка и описанием товара, что и в популярных постах. Сообщается, что маска изготовлена из мягкого дышащего материала и разработана таким образом, чтобы аккуратно закрывать рот и нос ребёнка возрастом до 18 месяцев, снижая слышимую громкость его плача на 87%. Согласно рекламе, устройство поможет заглушить крики малыша во время длительных перелётов и поездок или походов в кинотеатр: „Это отличный подарок для молодых родителей, которым не помешала бы небольшая помощь в трудные первые несколько месяцев“. На главной странице сайта Baby Mute также перечислены достоинства товара, а именно:
удобный для ношения в течение длительного времени;
легко и быстро чистить;
уменьшает шум от плача;
безопасный и надёжный, нет риска удушья;
компактный дизайн для путешествий.
При попытке заказа устройства появляется сообщение о том, что купить глушитель уже нельзя: „Уважаемые клиенты, мы хотели бы воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить вас за огромную поддержку нашего продукта Baby Mute. Из-за высокого спроса в настоящее время мы распродали весь наш запас и прилагаем все усилия, чтобы пополнить его как можно быстрее“. Цена товара при этом не указана.
Помимо всего вышеперечисленного, на сайте имеются контактные данные и отзывы покупателей, информация о бесплатной доставке по Северной Америке и возврате средств, показаны упаковка товара и фото создателей устройства, а также даны ответы на часто задаваемые вопросы.
На первый взгляд всё на сайте кажется правдоподобным. А если присмотреться?
Например, в разделе „Наша команда“ указано, что за разработку устройства отвечала некая доктор Йорк Хант, там же приведена её фотография. Следуя гайду „Проверено“ по определению снимков, созданных нейросетями, мы обратили внимание на стетоскоп нереалистичной конструкции и на бессмысленные надписи на халате доктора. Кроме того, в Сети нет никакой другой информации о Йорк Хант.
Изобретателем прибора назван некий Брэд Госс, чьи аккаунты в соцсетях указаны на сайте Baby Mute. Согласно описанию профиля в Twitter, Госс — канадский комик и писатель. На его страничке в Instagram* говорится: „Подпишитесь на меня ради кринжового юмора, троллинга в комментариях и более 120 юмористических книг. Возможно, вам понравятся мои шутки. Возможно, у вас подгорит“.
Впервые о Baby Mute Госс написал в своих соцсетях 18 апреля, после чего новость о глушителе криков завирусилась на форуме Reddit. В течение следующих двух дней комик показал скриншот с объявлением о продаже товара на маркетплейсе, делился статьями СМИ, написавших об устройстве, и опубликовал множество отзывов с критикой Baby Mute. 20 апреля Госс написал: „Baby Mute всё расходится. Я затроллил миллионы своей низкопробной комедией и в следующий раз опущусь ещё ниже“. А в другом посте добавил: „Некоторые люди злятся из-за того, что я создал фейковый продукт, чтобы вызвать фальшивое возмущение, потому что я использовал детей в качестве кликбейта. Как же быстро вы забыли, что я автор такой литературной классики, как… „Мёртвые дети. Книжка-раскраска“». К слову, выдуманные имена врачей, „участвовавших“ в разработке глушителя, тоже отсылают к произведениям Госса. Так, за клинические испытания Baby Mute отвечал Майкл Лит (Michael Lit), что отсылает к книге „Майк Лит: Не составит труда найти“ (Mike Lit: Shouldn't Be Hard To Find). Название является игрой слов, так как созвучно словосочетанию my clit («Мой клитор“). А имя упомянутой ранее Йорк Хант (York Hunt) связано с книжкой „Майк Хант: Пахнет рыбой“ (Mike Hunt: Smells Like Fish) — эти сочетания имени и фамилии созвучны с your cunt («твоя п*а“) и my cunt («моя п*а“).
В интервью телеканалу CTV News Toronto Госс рассказал, что идея розыгрыша пришла к нему, когда он узнал о скидках на специальные конверты, в которых онлайн-магазины доставляют заказы. Для создания изображений, позднее использованных в кампании, он применил программу MidJourney, а в написании текста и отзывов на сайте помог чат-бот ChatGPT. По словам Госса, множество людей были в ярости: „Я разместил номер телефона Skype в нижней части сайта и за последние 24 часа получил, наверное, 200 звонков“.
23 апреля Госс опубликовал видео с вопросом: „На прошлой неделе я одурачил миллионы людей в интернете фейковым продуктом под названием Baby Mute… СМИ, как и миллионы людей, взбесились. Я получал звонки, угрозы смерти, гневные письма и так много твитов, что вряд ли смогу их прочесть. Поэтому спрашиваю у вас: как поступить с этими пузырчатыми упаковками (с логотипом Baby Mute. — Прим. ред.)? Создать ли мне систему розыгрышей, чтобы вы могли отправить их своим друзьям с какой-нибудь хлопушкой внутри? Или продавать конверты, чтобы вы могли упаковать в них свои подарки? Что бы вы сделали с таким конвертом? Расскажите в комментариях, мне нужны идеи, как поступить с сайтом babymute.com“.
Спустя пару дней комик поделился новой шуткой. Он опубликовал фото ребёнка, сидящего в стеклянной банке, которое подписал так: „Оригинальный прототип Baby Mute был на 100% бесшумным, но на 0% дышащим“.
Итог: Сатирические новости