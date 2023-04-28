Правда ли, что на Западе изобрели устройство, которое надевается на лицо младенца и глушит звуки его плача?

В верхней части изображения имеется логотип с названием Baby Mute. Если ввести эту фразу в поисковике, то можно найти сайт по продаже этого устройства с теми же фото ребёнка и описанием товара, что и в популярных постах. Сообщается, что маска изготовлена из мягкого дышащего материала и разработана таким образом, чтобы аккуратно закрывать рот и нос ребёнка возрастом до 18 месяцев, снижая слышимую громкость его плач а на 87%. Согласно рекламе, устройство поможет заглушить крики малыша во время длительных перелётов и поездок или походов в кинотеатр: „Это отличный подарок для молодых родителей, которым не помешала бы небольшая помощь в трудные первые несколько месяцев“. На главной странице сайта Baby Mute также перечислены достоинства товара, а именно:

При попытке заказа устройства появляется сообщение о том, что купить глушитель уже нельзя: „Уважаемые клиенты, мы хотели бы воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить вас за огромную поддержку нашего продукта Baby Mute. Из-за высокого спроса в настоящее время мы распродали весь наш запас и прилагаем все усилия, чтобы пополнить его как можно быстрее“. Цена товара при этом не указана.

Помимо всего вышеперечисленного, на сайте имеются контактные данные и отзывы покупателей, информация о бесплатной доставке по Северной Америке и возврате средств, показаны упаковка товара и фото создателей устройства, а также даны ответы на часто задаваемые вопросы.

На первый взгляд всё на сайте кажется правдоподобным. А если присмотреться?

Например, в разделе „Наша команда“ указано, что за разработку устройства отвечала некая доктор Йорк Хант, там же приведена её фотография. Следуя гайду „Проверено“ по определению снимков, созданных нейросетями, мы обратили внимание на стетоскоп нереалистичной конструкции и на бессмысленные надписи на халате доктора. Кроме того, в Сети нет никакой другой информации о Йорк Хант.

Изобретателем прибора назван некий Брэд Госс, чьи аккаунты в соцсетях указаны на сайте Baby Mute. Согласно описанию профиля в Twitter, Госс — канадский комик и писатель. На его страничке в Instagram* говорится: „Подпишитесь на меня ради кринжового юмора, троллинга в комментариях и более 120 юмористических книг. Возможно, вам понравятся мои шутки. Возможно, у вас подгорит“.