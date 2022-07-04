Люди экономят: оборот товаров с истекшим сроком годности увеличивается каждый месяц

По словам Йоозепа Кальюла, основателя Sumena, такой рост популярности обусловлен общей экономический средой и ростом зелёной сознательности. „Мы – единственный магазин розничной торговли, которому в течение последнего года не пришлось поднимать цены“, – сказал Кальюла.

„Для нас цены поставщиков существенно не выросли. Мы берём товары в большем количестве и, по сути, помогаем коммерсантам избавиться от того, что залежалось на прилавках, или было закуплено слишком крупными партиями, тем самым мы помогаем им экономить деньги. Мы получаем товар дёшево и не ждём, пока он будет продан по максимальной цене, а продаём быстро и дёшево. Обычно даже крупные партии товаров мы продаём не дольше двух недель. Особенно популярные товары — например, шоколад Kalev – раскупаются за два-три дня“, — сказал Кальюла.

„Поскольку в соседних странах подобных магазинов нет, к нам также проявляют интерес в Латвии и Литве, и оттуда к нам уже поступают товары“, – добавил Кальюла.

„Сейчас мы получаем довольно много экотоваров, которые в обычных магазинах стоят очень дорого и многим не по карману. А мы можем продавать их в несколько раз дешевле, поэтому они быстро расходятся. В результате наш оборот с каждым месяцем увеличивается в среднем на 30%. В марте рост составил 50% по сравнению с февралём“, – поделился Кальюла.

По словам основателя Sumena, спасение продуктов питания для многих людей также важно в силу зелёного менталитета. Кроме того, у нас всё больше и больше предприятий, которые заказывают для своих сотрудников спасаемые закуски и напитки. „Здесь нечего стыдиться, скорее, это нормальное и адекватное поведение для развитого общества“, — сказал Кальюла.

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