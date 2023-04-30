Бюджет Нарвы вырос на 8 миллионов: доходов добавит государство, расходов – строители

Директор Финансового департамента и член управы Елена Голубева рассказала, что поправки понадобились в том числе поскольку более точно выяснилось, какие деньги от государства Нарва может ожидать в этом году. Также городские власти решили добавить средств городским учреждениям и взять больше кредитов.

„Увеличение это связано с реализацией масштабных городских проектов, которые сейчас идут – ратуша, TEN-T, Стокгольмская площадь, строительство парковок“, – пояснила Елена Голубева.

Она сказала, что реализация этих проектов зависит от конкурсов госпоставки, а конкурсы показывают, что строительство дорожает.

„Благодаря тому, что в прошлые периоды наша кредитная нагрузка была не очень большая, и в этом году она будет чуть больше 50%, – о Елена Голубева. – Городской бюджет составлен исходя из консервативного принципа, мы придерживаемся его и далее“.

„Дальше на большие проекты мы надеемся получать деньги, чтобы не финансировать, а софинансировать их, – добавила мэр города. – Время, когда приходят такие большие инвестиции, почти закончилось. Очень часто нужно что-то софинансировать, например, это велодорожки, энергосбережение общежитий, на которое мы сейчас надеемся получить деньги“.

По словам мэра, беря больше кредитов, город оставляет себе больше возможностей участвовать в других проектах, где будет европейское и государственное финансирование, но потребуется софинансирование от города.