Бюджет Нарвы вырос на 8 миллионов: доходов добавит государство, расходов – строители(1)
Горсобрание Нарвы необычно рано в этом году приняло дополнительный бюджет, то есть поправки в годовой городской бюджет, подготовленные в управе, пишет gazeta.ee. По словам мэра Катри Райк, в мае или июне управа планирует подготовить ещё один допбюджет. Всего городской бюджет после поправок подрос на 8 миллионов, достигнув 117,4 млн евро.
Директор Финансового департамента и член управы Елена Голубева рассказала, что поправки понадобились в том числе поскольку более точно выяснилось, какие деньги от государства Нарва может ожидать в этом году. Также городские власти решили добавить средств городским учреждениям и взять больше кредитов.
„Увеличение это связано с реализацией масштабных городских проектов, которые сейчас идут – ратуша, TEN-T, Стокгольмская площадь, строительство парковок“, – пояснила Елена Голубева.
Она сказала, что реализация этих проектов зависит от конкурсов госпоставки, а конкурсы показывают, что строительство дорожает.
„Благодаря тому, что в прошлые периоды наша кредитная нагрузка была не очень большая, и в этом году она будет чуть больше 50%, – о Елена Голубева. – Городской бюджет составлен исходя из консервативного принципа, мы придерживаемся его и далее“.
„Дальше на большие проекты мы надеемся получать деньги, чтобы не финансировать, а софинансировать их, – добавила мэр города. – Время, когда приходят такие большие инвестиции, почти закончилось. Очень часто нужно что-то софинансировать, например, это велодорожки, энергосбережение общежитий, на которое мы сейчас надеемся получить деньги“.
По словам мэра, беря больше кредитов, город оставляет себе больше возможностей участвовать в других проектах, где будет европейское и государственное финансирование, но потребуется софинансирование от города.