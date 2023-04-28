ФОТО И ВИДЕО | Пострадавшие от ракетного удара николаевцы — жителям Эстонии: чтобы на вашей земле не было такой страшной войны
В ночь на 27 апреля Россия обстреляла ракетами Николаев. Крова лишились жители частного сектора, нескольких многоэтажек. В частности, повреждено историческое здание. Сообщается о более чем двадцати пострадавших и одном погибшем.
Высокоточное оружие - четыре ракеты „Калибр“ - было запущено из акватории Черного моря. Повреждены дома в частном секторе, историческое здание и многоэтажки. На данный момент известно об одном погибшем и двадцати трех раненых, среди которых ребенок.
Примерно к 14:00 коммунальщики привели в порядок улицы около панельных домов, которые пострадали от ракетных ударов. В ударном темпе на окнах квартир коммунальщики устанавливали древесно-стружечные плиты, их привезли и владельцам частных домов, куда также попала ракета.
Работник коммунальной службы Григорий признается, что работы много, впрочем, как и после каждого удара с момента начала военной агрессии России.
„И так каждые три-четыре месяца мы восстанавливаем. Мы как муравьи-термиты: разрушили, а мы восстанавливаем. И так будет всегда“, - улыбается Григорий. И действительно, около каждого разрушенного здания множество коммунальщиков: кто-то подметает, кто-то загружает кирпичи в контейнеры, кто-то забивает фанерой окна. Тут же тракторы, грузовые машины, в которые собирают мусор.
Григорий говорит, что в Николаеве очень дружный коллектив, и к работе приступают сразу по мере возможности, зачастую спустя практически полчаса после нанесения удара.
„Они целились в украинский народ“
Директор медицинского центра Петро Безносенко говорит, что ракеты в здание медцентра не попали, но упали в 200-300 метрах от него. В ближайшее время, по всей видимости, медцентр работать не будет, в здании нет окон, в помещении беспорядок из-за взрывной волны.
На вопрос, специально ли они целились в медцентр, Петро отвечает: „Они целились в украинский народ“.
Ожидал ли Петро такого от России еще до полномасштабного вторжения? „Всё ожидали“, - отвечает он.
Совсем рядом находится административное историческое здание. По всей видимости, одна из ракет была выпущена по нему. Сильно пострадали жилые дома, которые находятся рядом. Причем окна в домах вылетели с обеих сторон.
Американец в Николаеве и удар рядом
„Я люблю Николаев“, - неожиданно на английском говорит мужчина, выходя из разбитого дома. Мужчина говорит, что его зовут Брэд, он американец, любит Николаев и просто живет здесь. „Я очень-очень-очень люблю этот город“, - говорит уже на русском Брэд. Он добавляет, что в момент ракетного удара был не дома.
Житель этого же дома Александр говорит, что Николаев давно не подвергался таким ударам. В последний раз Николаев бомбили в Новый год, а так массированно - в ноябре.
Александр говорит, что первые два удара - судя по ощущениям - были на расстоянии, а вторые уже почувствовали в квартире. „В моей квартире сейчас жить можно. Стекла повыносило, двери межкомнатные, а в другой нельзя“, - говорит Александр. Дом, в котором живет Александр, находится рядом с административным историческим зданием.
Жительница этого же дома Валентина говорит, что одна из ее комнат выходит окнами на административное здание. В этой комнате, по ее словам, все разворочено, и жить там уже невозможно. „Первые два взрыва были „глухими“, а повторные - сильными. Если зайти в квартиру, то там уже все разбито“, - заверяет она.
За время полномасштабного вторжения России в Украину Валентина в очередной раз сталкивается с тем, что в результате атаки разрушается ее жилье. Ранее женщина жила в селе Благодатное, которое находится в 45 километрах от Николаева.
„У нас все село уничтожено, не осталось ни одного дома. Мы месяц не могли оттуда выехать, потому что были в окружении. Все село вышло с белыми флагами. Я держала в руках детские памперсы…“ - вспоминает Валентина, еле сдерживая слезы.
„Я могу сказать одно: прощения никогда не будет точно“, - говорит Валентина.
Пенсия 81 евро
Направляемся в частный сектор, где был еще один прилет, и по всей видимости, именно этот район подвергся ракетному удару первым. Надежда говорит, что она чудом осталась жива. „Окна пролетали надо мной: одно, второе“, - рассказывает она. Почему, в этот район прилетела ракета, Надежда не понимает.
„Они же не смотрят, куда бьют. Лишь бы убить и погубить. Их цель ясна давно и так. Это просто варвары, бандиты и убийцы. Что мы сделали, если мы мирные жители?“ - задается вопросом Надежда.
Женщина ведет в дом, показывает разрушения. В доме нет крыши. Она спрашивает: а на что это все восстанавливать, ведь пенсия всего лишь 3300 гривен (81 евро)?
Баба Надя обращается к эстонцам. „Передайте огромный привет от нашего лица, народа Украины, эстонскому народу. Чтобы на их земле не было такой страшной войны и чтобы господь хранил эту страну, хранил этот народ. Божьих благословений вам и мира народу Эстонии“.
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