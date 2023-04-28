ФОТО И ВИДЕО | Пострадавшие от ракетного удара николаевцы — жителям Эстонии: чтобы на вашей земле не было такой страшной войны

Высокоточное оружие - четыре ракеты „Калибр“ - было запущено из акватории Черного моря. Повреждены дома в частном секторе, историческое здание и многоэтажки. На данный момент известно об одном погибшем и двадцати трех раненых, среди которых ребенок.

Примерно к 14:00 коммунальщики привели в порядок улицы около панельных домов, которые пострадали от ракетных ударов. В ударном темпе на окнах квартир коммунальщики устанавливали древесно-стружечные плиты, их привезли и владельцам частных домов, куда также попала ракета.

Работник коммунальной службы Григорий признается, что работы много, впрочем, как и после каждого удара с момента начала военной агрессии России.

„И так каждые три-четыре месяца мы восстанавливаем. Мы как муравьи-термиты: разрушили, а мы восстанавливаем. И так будет всегда“, - улыбается Григорий. И действительно, около каждого разрушенного здания множество коммунальщиков: кто-то подметает, кто-то загружает кирпичи в контейнеры, кто-то забивает фанерой окна. Тут же тракторы, грузовые машины, в которые собирают мусор.

Григорий говорит, что в Николаеве очень дружный коллектив, и к работе приступают сразу по мере возможности, зачастую спустя практически полчаса после нанесения удара.

„Они целились в украинский народ“

Директор медицинского центра Петро Безносенко говорит, что ракеты в здание медцентра не попали, но упали в 200-300 метрах от него. В ближайшее время, по всей видимости, медцентр работать не будет, в здании нет окон, в помещении беспорядок из-за взрывной волны.

На вопрос, специально ли они целились в медцентр, Петро отвечает: „Они целились в украинский народ“.

Ожидал ли Петро такого от России еще до полномасштабного вторжения? „Всё ожидали“, - отвечает он.

Совсем рядом находится административное историческое здание. По всей видимости, одна из ракет была выпущена по нему. Сильно пострадали жилые дома, которые находятся рядом. Причем окна в домах вылетели с обеих сторон.

Американец в Николаеве и удар рядом