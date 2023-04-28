Правда ли, что мэр Нарвы Катри Райк госпитализирована?

Мужчина задается вопросом: „У нас у власти такие слабенькие на нервы что ли люди работают?“ Потом Маргус Лийва высказывает мнение, что у нее сдали нервы не из-за таблички, а из-за того, что, возможно, в ее жизни бардак.

RusDelfi связался с горуправой Нарвы и выяснил, что с Катри Райк все в порядке. Сообщения о госпитализации не соответствуют действительности. Вчера она в рабочем режиме проводила все запланированные мероприятия, сегодня тоже у нее все проходит по рабочему расписанию. Никакой провокационной таблички у места, где сейчас вместо танка находится выложенное из свечей сердце, нет.

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