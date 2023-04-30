ПОДКАСТ | „Факт остается фактом. Невозможно остановить прогресс“. Когда и кого заменит искусственный интеллект?

Помимо нашумевшего сервиса Chat GPT (чат-бот на базе искусственного интеллекта), Ирина называет и другие случаи использования ИИ: „И в медицине, и в финансах, и в транспорте, и в государственном секторе“.



По словам Ирины, если не вдаваться сильно далеко в математику и статистику, „внутри“ ИИ находятся код и алгоритм. Идея такой технологии не нова. Как отмечает Ирина, скоро будет уже век, как „мы слышим об искусственном интеллекте“.



“ИИ как термин появился в 1956-м году. Идея существовала задолго до 56-го года, – рассказывает она. – В 40-х первые устройства, которые примитивно решали какие-то проблемы. Их, наверное, нельзя было назвать в полном смысле искусственным интеллектом – в том понимании, какое существует сейчас, но базовые вещи существовали давно“.



Является ли калькулятор прототипом искусственного интеллекта?



“Это очень сильное упрощение, – улыбается Ирина. – Калькулятор – это не искусственный интеллект. Да, он выполняет функцию. Да, чтобы считать, нужен некоторый интеллект. Но это – одна-единственная функция. Это математическая функция и алгоритм, который может эту математическую функцию выполнять“.



Можно ли сказать, что ИИ – это больше „технарь“ или „гуманитарий“? Какие задачи ИИ даются проще?



По словам эксперта, искусственному интеллекту более понятен язык математики, чем человеческий. „Он называется натуральный, естественный язык в системе искусственного интеллекта. И это отдельная сфера, которая этим занимается. Нельзя взять машину, которая предназначена для решения физических уравнений, и словами с ней общаться. Она тебя не поймет“, – объясняет эксперт.



“Нельзя взять алгоритм и сказать ему: „Нарисуй картину!“ Существует описание, которое ты даешь искусственному интеллекту, который понимает естественный язык, – приводит пример Ирина. – ИИ разбирает по кирпичикам то, что ему говорят, и разбивает это на маленькие подфункции. Потом эти маленькие функции собираются, прорабатываются, еще пропускаются через систему машинного обучения, и тебе в итоге выдают картинку, как на сервисе Midjourney, или текст, как в ChatGPT“.



Можно ли из этого сделать вывод, что искуcственный интеллект не поработит человечество? Человек все равно умнее? Ответ на этот вопрос вы узнаете, послушав подкаст!