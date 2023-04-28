ФОТО И ВИДЕО | В пятницу Россия нанесла массированный удар по украинским городам. В Умани погибли пятеро детей

ВВ „Укрэнерго“ сообщили, что объекты энергетики под удар не попали, и ограничений потребления электричества не будет. Всего, как утверждает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, были выпущены 23 ракеты, из которых 21 была сбита.

По последним данным, из-за попадания ракеты по многоквартирному дому в Умани погибли пять детей, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. По его данным, погибли два мальчика (одному было полтора года, второму - 16 лет) и три девочки в возрасте 8, 11 и 14 лет. Всего в Умани погибли 23 человека, криминалисты полиции идентифицировали 22 из них. Одна женщина числится как пропавшая без вести.

По данным Клименко, повреждения получили еще около десятка многоквартирных домов, находящихся поблизости, а также около 30 автомобилей. В городе объявили трехдневный траур, все развлекательные мероприятия перенесены на неопределенный срок.

В Днепре при обстреле был разрушен частный жилой дом. В результате, как сообщил глава региона Сергей Лисак, погибли 31-летняя женщина и двухлетняя девочка, еще три человека пострадали, двое из них были госпитализированы. Начались пожары в здании частного предприятия и на строительной базе, пострадала 70-летняя женщина. По утверждению Лисака, еще семь ракет над областью были сбиты.

Над Киевом были сбиты 11 крылатых ракет, а также два беспилотника, заявили в Киевской городской военной администрации. В городе никто не пострадал; в Оболонском районе обломки перебили линию электропередач. В городе Украинка в Киевской области обломки упали на многоквартирный дом, один ребенок получил ранения.