ФОТО И ВИДЕО | В пятницу Россия нанесла массированный удар по украинским городам. В Умани погибли пятеро детей
Российские военные в ночь на 28 апреля нанесли серию ракетных ударов по Украине. Столь массированная атака стала первой с 9 марта. Под обстрел попали Днепропетровская, Черкасская и Киевская области, в том числе Киев, передает „Медуза“.
ВВ „Укрэнерго“ сообщили, что объекты энергетики под удар не попали, и ограничений потребления электричества не будет. Всего, как утверждает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, были выпущены 23 ракеты, из которых 21 была сбита.
По последним данным, из-за попадания ракеты по многоквартирному дому в Умани погибли пять детей, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. По его данным, погибли два мальчика (одному было полтора года, второму - 16 лет) и три девочки в возрасте 8, 11 и 14 лет. Всего в Умани погибли 23 человека, криминалисты полиции идентифицировали 22 из них. Одна женщина числится как пропавшая без вести.
По данным Клименко, повреждения получили еще около десятка многоквартирных домов, находящихся поблизости, а также около 30 автомобилей. В городе объявили трехдневный траур, все развлекательные мероприятия перенесены на неопределенный срок.
В Днепре при обстреле был разрушен частный жилой дом. В результате, как сообщил глава региона Сергей Лисак, погибли 31-летняя женщина и двухлетняя девочка, еще три человека пострадали, двое из них были госпитализированы. Начались пожары в здании частного предприятия и на строительной базе, пострадала 70-летняя женщина. По утверждению Лисака, еще семь ракет над областью были сбиты.
Над Киевом были сбиты 11 крылатых ракет, а также два беспилотника, заявили в Киевской городской военной администрации. В городе никто не пострадал; в Оболонском районе обломки перебили линию электропередач. В городе Украинка в Киевской области обломки упали на многоквартирный дом, один ребенок получил ранения.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что страна „не забудет ни одно преступление“. „Российский террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира. И получит. Каждая такая атака, каждое зло против нашей страны и людей только приближает государство-террориста к провалу и наказанию, а не наоборот, как они думают“, — сказал Зеленский, добавив, что Украина не даст „ни одному оккупанту избежать ответственности“.
Минобороны РФ в ежедневной сводке подтвердило нанесение „сосредоточенного удара высокоточным оружием большой дальности“. По версии ведомства, атака производилась „по пунктам дислокации резервов противника“. „Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Воспрещено выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий“, — говорится в заявлении Минобороны. В телеграме военного ведомства спустя несколько часов после ударов появилась картинка с надписью „Точно в цель“ и хэштегом „ГероиZ“.
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