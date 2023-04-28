ФОТО И ВИДЕО | Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву, Днепру и Умани. Погибли более 10 человек, в том числе дети

В Днепре в результате обстрела был разрушен частный дом, погибли двухлетняя девочка и 31-летняя женщина, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

В Умани, по последним данным, в результате ракетного удара погибли 10 человек, сообщил глава Черкасской области Игорь Табурец. Среди погибших — двое детей.

Спасатели, добавил Табурец, продолжают разбирать завалы на месте жилого дома, поврежденного ракетой. Пострадавшим жителям оказывается вся необходимая помощь, подчеркнул он.

Все ракеты, направленные на Киев и Киевскую область, удалось сбить. Однако обломки одной из них упали на жилой дом в городе Украинка в Киевской области, где начался пожар. Пострадал ребенок, сообщил глава Киевской области Руслан Кравченко.

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