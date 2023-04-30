Эстония вносит свой вклад в мировую борьбу с пластиком

Согласно докладу ООН, ежегодно в океаны попадает около 11 миллионов тонн пластиковых отходов, что составляет почти 80% всего загрязнения морской среды. Это результат широкого применения пластика – дешевого материала, который легко производить в больших количествах. Рост потребления стал причиной того, что за последнее десятилетие было произведено больше пластиковых изделий, чем за предыдущее столетие. Согласно отчету, если мы продолжим следовать нынешним курсом, то к 2050 году пластика в море будет больше, чем рыбы.

Когда вы прогуливаетесь по берегу моря в Эстонии, может показаться, что проблема не так уж велика, ничего катастрофического не происходит, всего-то валяется несколько бутылок. Однако в мире уже появились мусорные острова, самый большой из которых находится в Тихом океане. Он был обнаружен в 1997 году капитаном Чарльзом Дж. Муром, когда он возвращался с яхтенной регаты. Название „мусорный остров“ может ввести в заблуждение, поскольку мусор, засоряющий океан, расщепляется солнцем на мелкие частицы размером с ноготь, а поэтому не виден на спутниковых снимках. По данным Ocean Cleanup Foundation, площадь мусорного острова в Тихом океане составляет 1,6 миллиона квадратных километров, что соответствует площади трех Франций или площади Эстонии, умноженной на 34. По последним оценкам, он содержит 80 000 тонн пластика, что близко к объему пластиковых отходов, ежегодно образующихся в Эстонии.

Что это загрязнение означает для животных и людей?

Морской мусор – серьезная угроза для местных жителей и их экосистем. Из-за размеров и цвета пластика, сливающегося с фоном, морские животные часто принимают его за пищу. А поскольку мусорный остров огромен и находится в пределах миграционного ареала многих видов, он очень сильно влияет на все экопроцессы. Кроме того, согласно последним исследованиям, около 46% массы мусорного островасоставляют рыболовные сети, известные как сети-призраки, поскольку в них попадаются морские животные.