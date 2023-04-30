Эстония вносит свой вклад в мировую борьбу с пластиком(10)
Значительная часть одноразовых пластиковых изделий оседает в мировом океане, образуя мусорные острова и попадая в пищу и питьевую воду. Европейская комиссия делает все возможное, чтобы победить в войне с пластиком: увеличивает объемы переработки материалов, поддерживает проекты по уменьшению загрязнение окружающей среды и разработке биоразлагаемых материалов и материалов на биологической основе. Эстонские ученые и Viru Keemia Grupp готовы внести свой вклад в уменьшение загрязнения и в улучшение защиты окружающей среды.
Согласно докладу ООН, ежегодно в океаны попадает около 11 миллионов тонн пластиковых отходов, что составляет почти 80% всего загрязнения морской среды. Это результат широкого применения пластика – дешевого материала, который легко производить в больших количествах. Рост потребления стал причиной того, что за последнее десятилетие было произведено больше пластиковых изделий, чем за предыдущее столетие. Согласно отчету, если мы продолжим следовать нынешним курсом, то к 2050 году пластика в море будет больше, чем рыбы.
Когда вы прогуливаетесь по берегу моря в Эстонии, может показаться, что проблема не так уж велика, ничего катастрофического не происходит, всего-то валяется несколько бутылок. Однако в мире уже появились мусорные острова, самый большой из которых находится в Тихом океане. Он был обнаружен в 1997 году капитаном Чарльзом Дж. Муром, когда он возвращался с яхтенной регаты. Название „мусорный остров“ может ввести в заблуждение, поскольку мусор, засоряющий океан, расщепляется солнцем на мелкие частицы размером с ноготь, а поэтому не виден на спутниковых снимках. По данным Ocean Cleanup Foundation, площадь мусорного острова в Тихом океане составляет 1,6 миллиона квадратных километров, что соответствует площади трех Франций или площади Эстонии, умноженной на 34. По последним оценкам, он содержит 80 000 тонн пластика, что близко к объему пластиковых отходов, ежегодно образующихся в Эстонии.
Что это загрязнение означает для животных и людей?
Морской мусор – серьезная угроза для местных жителей и их экосистем. Из-за размеров и цвета пластика, сливающегося с фоном, морские животные часто принимают его за пищу. А поскольку мусорный остров огромен и находится в пределах миграционного ареала многих видов, он очень сильно влияет на все экопроцессы. Кроме того, согласно последним исследованиям, около 46% массы мусорного островасоставляют рыболовные сети, известные как сети-призраки, поскольку в них попадаются морские животные.
Под воздействием света, температуры и воды пластик распадается на микропластик, то есть на частицы размером менее 5 мм, которые воздействуют на человека. Если ранее было известно, что микропластик можно найти в пище человека, то в 2021 году голландские ученые обнаружили частицы пластика и в человеческой крови. В ходе исследования была изучена кровь 22 человек: в крови 18 участников эксперимента были обнаружены частицы пластика, который широко используется, например, в бутылках для напитков. Более того, в прошлом году ученые из Великобритании также обнаружили частицы микропластика в человеческих легких. Влияние микропластика на наше здоровье пока неизвестно.
Что делается для решения „пластиковой“ проблемы?
Необходимость борьбы с пластиковым загрязнением активно признается Европейским союзом, в котором предпринимается все больше шагов по сокращению пластиковых отходов. Основная стратегия заключается в совершенствовании управления отходами и развитии циркулярной экономики. Например, установлена четкая задача: к 2030 году вся упаковка должна быть пригодна для вторичной переработки.
Другая стратегия заключается в поддержке разработки альтернативных материалов, которые могут заменить пластика. Это означает применение таких экологически чистых материалов как бумага или бамбук или разработку биоразлагаемых пластиков. К сожалению, на сегодняшний день пластики на биооснове, то есть биоразлагаемые и компостируемые материалы, составляют всего 1% мирового и европейского рынка пластмасс. Однако ожидается, что к 2025 году их доля вырастет до 5-8%.
Интерес к биоразлагаемым материалам в Эстонии высок
Научные сотрудники Таллиннского технологического университета под руководством профессора Андреса Крумме работают над производством полностью перерабатываемых пластмасс. В качестве сырья используется целлюлоза из древесины – исследователи ТТУ нашли способ, как за считанные минуты превратить ее в биопластик. „Целлюлоза – практически неисчерпаемое возобновляемое сырье. Напрямую или после переработки она может заменить значительную часть используемых в настоящее время пластмасс и решить сложную проблему упаковочных отходов“, – говорит Крумме.
В феврале была запущена лабораторная линия по производству целлюлозных биопластиков, позволяющая модернизировать процесс и подготовить его к промышленным испытаниям. Партнером в этом проекте выступает концерн VKG, который планирует развивать биопроизводство в волости Люганузе.
К 2027 году Viru Keemia Grupp планирует построить комплекс по производству биопродукции. Конечным продуктом станет сырье для текстильной промышленности, используемое для получения различных тканей, например, вискозных. Хорошая новость для природы – после создания производственных мощностей в них можно будет интегрировать дополнительный модуль по производству биопластиков. Это поможет решить проблемы не только в Эстонии, но и в Европе. Более того, с развитием технологии можно будет перерабатывать произведенные в Эстонии биопластики, то есть многократно использовать их и снова пускать в оборот.
„Эпоха материалов, изготовленных из нефти, подходит к концу. Растет спрос на экологичные биопродукты. Одним из способов достигнуть целей зеленого поворота является обогащение древесины“, – добавил профессор Крумме.