Десяткам тысяч людей государство должно деньги, но не может их вернуть. Срок подачи налоговых деклараций истекает!

Из поданных деклараций о доходах 714 000, то есть 97%, были поданы в электронном виде. Количество деклараций, подаваемых на бумаге, уменьшается с каждым годом. В этом году было подано более 5000 бумажных деклараций.

Переплаченного подоходного налога было возвращено на сумму в 203 млн евро, 63 миллиона евро подлежат доплате департаменту. В прошлом году было подано в общей сложности 762 352 декларации, поэтому ведомство ожидает еще около 30 000 деклараций.

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„Каждый год находятся и те, кто не выполняет свое обязательство. Сейчас у нас есть данные примерно о 100 000 человек, 80% из которых государство должно вернуть переплаченный подоходный налог, но они не подали декларацию, поэтому мы этого сделать не можем“, — прокомментировала руководитель службы налогообложения и доходов физических лиц Налогово-таможенного департамента Анника Оя.

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