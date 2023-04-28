ФОТО и ВИДЕО | Игра баскетбольной Евролиги завершилась массовой дракой
В четвертьфинальном матче Евролиги между испанским „Реалом“ и сербским „Партизаном“ произошла массовая драка . После длительного перерыва, судьи приняли решение не доигрывать встречу. На момент драки, „Партизан“ выигрывал со счетом 95:80.
„Партизан“, который выиграл первую игру четвертьфинальной серии, которая играется до трех побед, доминировал почти всю игру. За 1 минуту 40 секунд до финальной сирены разыгрывающий защитник Серхио Юль жестко сфолил на атакующем защитнике Кевине Пантере, в результате чего началась массовая драка с участием обеих команд.
В результате чего, все игроки обеих команд были удалены с площадкии, а судьи решили не доигрывать матч и засчитать „Партизану“ победу (95:80).
Таким образом, „Партизан“ выигрывает в серию 2:0. Третьа игра серии запланировано на 2 мая в Белграде.
Конечно, оба клуба с нетерпением ждут разбирательств, и после этого могут быть назначены серьезные штрафы для многих игроков.
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