ФОТО и ВИДЕО | Игра баскетбольной Евролиги завершилась массовой дракой

„Партизан“, который выиграл первую игру четвертьфинальной серии, которая играется до трех побед, доминировал почти всю игру. За 1 минуту 40 секунд до финальной сирены разыгрывающий защитник Серхио Юль жестко сфолил на атакующем защитнике Кевине Пантере, в результате чего началась массовая драка с участием обеих команд.

В результате чего, все игроки обеих команд были удалены с площадкии, а судьи решили не доигрывать матч и засчитать „Партизану“ победу (95:80).

Таким образом, „Партизан“ выигрывает в серию 2:0. Третьа игра серии запланировано на 2 мая в Белграде.

Конечно, оба клуба с нетерпением ждут разбирательств, и после этого могут быть назначены серьезные штрафы для многих игроков.

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