Новый виток скандала вокруг НКО „Слава Украине“. Выяснилось, что машины скорой помощи можно ремонтировать намного дешевле(44)
По словам руководителя НКО „Слава Украине“ Йоханны-Марии Лехтме, за ремонт одной машины скорой помощи в Украине они платили около 3500 евро. Но сколько на самом деле стоит ремонт автомобилей во Львове?
В недавнем интервью Лехтме сказала, что было решено ремонтировать машины именно в Украине, поскольку в Эстонии это стоило бы намного дороже. „Если в Эстонии за изготовление одного автомобиля скорой помощи нужно было заплатить 6500 евро, то в Украине была возможность сделать это за 3500 евро, причем за более короткий срок. И мы решили, что автомобили будут доставляться в Польшу, а затем в Украину“, - сказала она.
Первоначально планировалось сотрудничать с фондом All For Victory, но в итоге была выбрана частная компания IC Construction.
„НКО „Слава Украине“ требовались счета за сделанную работу. Нужны были расходные документы, и фирма могла предоставить их нам. Именно так обстояли дела. Не было никакой схемы. Значение имели сроки сборки автобусов скорой помощи и их цена. И прозрачность, что их изготовление обошлось именно в такую сумму“, - аргументировала Лехтме.
Теперь же выясняется, что 3500 евро, которые тратит „Слава Украине“, обычно во Львове ремонт не стоит. Журналисты нашли мастерские, которые даже готовы сделать эту работу бесплатно, а самое дорогое предложение составило 1500 евро. Таким образом выяснилось, что фирма IC Constructions сама не ремонтировала автомобили, и Лехтме не знает, кто реально это делал и за какую цену, пишет Postimees.
Председатель правления „Слава Украине“ Кристо Тохвер сказал на этой неделе ERR, что украинский партнер может задним числом подделать отчеты о расходах. Первая часть аудита НКО „Слава Украине“ должна быть готова в ближайшие недели.
„Исходя из известных на сегодня фактов, особенно сейчас, глядя на этот отчет о прибыли IC Construction, с которым уже очень сложно поспорить, моя оценка такова, что украинский партнер явно обманул Лехтме и НКО „Слава Украине“, заработав на этом совершенно необоснованную прибыль. Эту ситуацию нужно урегулировать“, — сказал Тохвер.
Лехтме пояснила, что соглашение о сотрудничестве с IC Construction было подписано для того, чтобы последняя помогала НКО перевозить вещи через границу и перестраивать т.н. партизанские машины скорой помощи, ремонтировать их. „Руководителем компании являлся Олександр Чернов. Он также был волонтером в All For Victory. Они начали предлагать нам эту услугу переправки наших товаров через границу и восстановления, — сказала Лехтме. — Они вступили в игру, потому что нам нужны были определенные услуги, которые они могли нам предоставить. Нам нужны были счета за эти вещи, и они могли выписывать нам счета“
Если сначала Йоханна-Мария Лехтме, прочитав разоблачение, назвала это гнусной информационной операцией и сказала, что партнеры НКО в Украине герои, то через неделю изменила риторику. В передаче Pealtnägija в прошлую среду она сказал, что чувствует себя обманутой, и поклялась, что ничего не знала о схеме, по которой деньги эстонских жертвователей переводились частной компании.
Прибыль от продаж IC Construction в прошлом году составила 41,7 млн гривен, или около миллиона евро. При этом чистая прибыль составила 9,3 млн гривен, то есть около 250 000 евро. Почти сто процентов оборота компании приходится на НКО „Слава Украине“, говорится в статье.
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