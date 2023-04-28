Нарушение принципов правовой определенности? Урезание недавно повышенных семейных пособий одобрила и социальная комиссия

Председатель комиссии Ынне Пиллак подтвердила, что многодетные семьи необходимо поддерживать, и эта поддержка продолжится. „Однако крайне важно в весеннем экономическом прогнозе признать тот факт, что расточительство, начавшееся шесть лет назад, в результате трех крупных кризисов оставила дыру в кошельке страны. Именно ради детей мы должны затянуть пояса, привести в порядок государственные финансы, чтобы оставить им функционирующую страну. Это наш долг перед детьми“, - сказала она. По словам председателя, изменение семейных пособий необходимо для того, чтобы оказать большую поддержку тем детям, которые находятся в более уязвимом положении. „Например, для детей с редкими заболеваниями жизненно важна любая сумма пособия“.

Вице-председатель Рийна Солман признала, что изменение системы семейных пособий стало очень неприятным сюрпризом. „Отнимаются уже обещанные детям и запланированные в бюджете многодетных семей деньги, а при этом нарушаются принципы правовой определенности. Думаю, что это обсуждение дойдет и до госсуда“, - сказала она. Солман добавила, что комплексного анализа предлагаемой системы нет и непонятно, куда пойдут сэкономленные в ходе реформы деньги.

Согласно законопроекту, с 1 января 2024 года алименты, которые государство выплачивает ребенку, если родитель, обязанный платить алименты, не платит алименты или не делает этого в необходимом размере, увеличится со 100 до 200 евро. в месяц. Эстонские семьи с одним родителем находятся в наибольшей бедности по сравнению с другими типами семей - треть домохозяйств с одним родителем живет в относительной бедности.

С 1 января 2024 года размер пособия для многодетной семьи, где растет от трех до шести детей, составит 450 евро в месяц, а для семьи с семью и более детьми – 650 евро в месяц. С 1 января 2024 года со 100 до 200 евро увеличится пособие, которое государство платит ребенку в случае, если обязанный выплачивать алименты родитель не выполняет эту обязанность или не делает этого в нужном объеме.