Роберт Рооба о матче с Японией: наша лучшая игра на турнире

„Наша лучшая игра на турнире. В соперниках, безусловно, была очень дисциплинированная команда. Очень быстрая и трудолюбивая. Мы должны были сделать все возможное, чтобы оставаться в игре, и мы остались“, — сказал в интервью ERR капитан сборной Эстонии Роберт Рооба.

„Их голы были результатом индивидуальных ошибок. Как я уже сказал, они играли в очень дисциплинированный хоккей, и каждый раз, когда мы давали им небольшой шанс, они довольно хорошо им пользовались“.

„Мы все время возвращались в игру, и у нас были возможности сыграть вничью. Я думаю, что это была очень хорошая игра против очень качественной команды. После матча с Украиной, мне кажется, ​​мы улучшили нашу игру“, — сказал Рооба.

По словам Рообы, сборная Эстонии должна быть не менее дисциплинированной, чтобы конкурировать с таким соперником, а лучше даже больше. „Это то, что нам надо улучшать“, — сказал Рооба.

В субботу состоится последняя игра турнира против Китая. Победитель получит бронзовые медали. „На кону медали, что может быть лучше? Субботний вечер, домашняя публика. Посмотрим, насколько заполнится ледовый холл, мы обязательно устроим праздник“, — пообещал Рооба.

„У нас есть день на отдых, мы пополним свои запасы энергии, и я на сто процентов уверен, что мы хотим эту бронзу больше, чем Китай. Мы обязательно покажем это на площадке“.

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