В Германии поймали эксгибициониста из Эстонии

Неприятный случай произошел в среду в Мюнхене с молодой девушкой, которая, по всей видимости, стала жертвой эксгибициониста.

По данным полиции, 18-летняя девушка в 17.15 сидела на скамейке в парке на Гертнерплац. Там же находился и 62-летний мужчина. Увидев молодую женщину, он, сидя на скамейке, начал совершать сам с собой неприличные действия сексуального характера. Девушка почувствовала себя оскорбленной и вызвала полицию.

Когда прибыли патрульные, мужчина все еще сидел на скамейке в парке. Нарушителем общественного порядка оказался 62-летний житель Эстонии, он был временно задержан. В отношении мужчины, который не имеет постоянного места жительства в Германии, в настоящее время проводится расследование.