ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (428-й день) | Путин подписал указ, по которому можно будет депортировать жителей оккупированных территорий, не принявших гражданство РФ
Подводим итоги 428-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, отмечается в утренней сводке Генштаба ВСУ. При этом основные усилия российских войск сосредоточены на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
За прошедшие сутки российские силы нанесли семь ракетных и 39 авиационных ударов, а также совершили 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и критической инфраструктуре населенных пунктов.
Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения российских войск. Уничтожены шесть беспилотников противника, отмечается всводке Генштаба.
В ночь на 27 апреля российские силы обстреляли Николаев, выпустив по городу 4 ракеты „Калибр“, сообщил глава города Александр Сенкевич. Подобных обстрелов в Николаеве не было с конца декабря, заявил он в эфире „Радио „Свобода“. По словам Сенкевича, ракеты попали в жилые дома, а военных объектов возле места попадания нет, военных в городе сейчас также почти нет. По данным ГСЧС Украины, в результате ракетного удара погиб один человек, пострадали 23, в том числе один ребенок. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ракеты „Калибр“ были выпущены из акватории Черного моря, „высокоточное оружие было нацелено на частные дома, историческое здание и многоэтажку“. „Страна-оккупант ни на день не перестает доказывать, что основная цель этой войны – террор и уничтожение украинцев и всего украинского“, - заявил он в Telegram. Он выразил уверенность, что виновные в совершении „очередного преступления против человечности“ будут призваны к ответственности.
За все время войны, развязанной Кремлем против Украины, из российского плена удалось освободить уже 2279 украинцев и украинок, сообщил 26 апреля в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, большинство освобожденных - военные, в основном рядовые и сержанты. „Важно, что команда работает в отношении всех, кто в плену, - заявил Зеленский. - Даже если это особенно трудно, как, в частности, в отношении некоторых категорий пленных, и это не только военнопленные, которых сложно возвращать, но и, например, гражданские пленные“.
Под Херсоном погиб украинский журналист Богдан Битик, который помогал освещать события во время войны в Украине корреспонденту итальянской газеты La Repubblica Коррадо Зунино. Битик погиб от выстрела снайпера на окраине Херсона, Зунино ранен в плечо. Оба журналиста были одеты в бронежилеты с надписью „Пресса“.
Российская армия использует 369 тысяч человек личного состава и около 5,9 тысячи единиц тяжелого вооружения в ходе войны с Украиной. Такие данные приводит Military Media Center (MMC) - платформа, действующая при Министерстве обороны Украины.
По данным ММС, российская армия использует 48 бригад и 122 полка во вторжении в Украину.
Аналитики из ММС считают, что планом Кремля в этой войне остается силовым путем склонить руководство Украины к переговорам. „Первоочередной целью врага остается Бахмут, а именно установление полного контроля над этим городом. Противник будет также продолжать попытки захватить другие города региона - Авдеевку и Марьинку“, - отмечается в сообщении.
В Польше обнаружены фрагменты „неопознанного военного объекта“, заявило Минобороны в Варшаве. Обломки были найдены близ города Замосць примерно в 15 км от Быдгоща, указало ведомство в Twitter и почеркнула, что угрозы безопасности населению нет, место осматривают полицейские, военные и саперы. В свою очередь генпрокурор Польши Збигнев Зебро сообщил о начале расследования военным отделом окружной прокуратуры в Гданьске под наблюдением Национальной прокуратуры. На месте обнаружения остатков военно-воздушного объекта работают военные эксперты, полиция, жандармерия.
В очередном обзоре ситуации на войне в Украине Минобороны Великобритании обращает внимание на датированные мартом спутниковые снимки, их которых можно сделать вывод об оборудовании россиянами оборонительных позиций на нескольких зданиях реакторов Запорожской АЭС. На фотографиях видны мешки с песком на крышах нескольких реакторов, отмечается в Twitter. Это первое указание на то, что здания реакторов учитываются при планировании тактической обороны, заявили в Лондоне. В британском ведомстве видят в этих действиях тревогу среди российского командования перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ. Это увеличивает риск повреждения ЗАЭС в ходе боев, но катастрофические повреждения реакторов маловероятны, поскольку конструкция Запорожской АЭС серьезно укреплена, указывается в заявлении.
По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Запад уже поставил Украине 230 танков и более 1550 бронированных машин, это соответствует более чем 98 процентам всех боевых машин, обещанных Киеву международной контактной группой по координации военной помощи. Таким образом, Украина находится на сильных позициях, чтобы отвоевать свои захваченные Россией территории, заявил глава альянса в Брюсселе на встрече с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. По его словам, в настоящее время оснащены и обучены более девяти украинских бронетанковых бригад, каждая из которых состоит из нескольких тысяч военнослужащих. При этом нельзя недооценивать возможности российской армии, которая пытается скомпенсировать качественные недостатки количеством, подчеркнул Столтенберг. Россия продолжает мобилизацию все большего числа граждан, а в боях за Бахмут россияне продемонстрировали, что готовы мириться с крупными потерями, пояснил он.
Россияне вновь обстреляли Херсон, сообщил в Telegram глава областной администрации Александр Прокудин. В результате атаки на один из жилых кварталов города погиб 42-летний мужчина, повреждены несколько квартир. Кроме того, вновь совершен удар по селу Кизомыс Белозерской общины Херсонской области, на него сбросили пять управляемых авиабомб, написал далее Прокудин и указал, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется. За последние дни россияне совершили уже несколько аналогичных ударов по Кизомысу. В частности, 25 апреля они сбросили управляемые авиабомбы на церковь и жилые дома.
Россия не сможет установить полный контроль над всеми захваченными территориями Украины из-за нехватки личного состава в войсках национальной гвардии, передает „Радио „Свобода“ со ссылкой на изученный им секретный документ Минобороны США, попавший в результате утечки в интернет. Как отмечает издание, в августе 2022 года в Украине находились не менее 27,5 тысячи военнослужащих Нацгвардии РФ, с тех пор эти войска понесли существенные потери. Нехватку личного состава усугубило то, что национальная гвардия выполняла многочисленные дополнительные задачи по удержанию украинских территорий за линией фронта, пишет издание со ссылкой на американский документ.
По данным аналитического центра Globsec, около 30 процентов территории Украины - 174 тысячи кв. км - подверглись интенсивным боевым действиям и могут быть заминированы. В этих регионах необходимо провести расчистку от взрывоопасных предметов, оставленных захватчиками, указывается в докладе. Тем самым, по подсчетам экспертов, Украина стала крупнейшей заминированной территорией в мире, опередив бывших лидеров Афганистан и Сирию. При этом многие заминированные районы по-прежнему трудно изучить или даже получить к ним доступ, поскольку около 18 процентов территории Украины остается под оккупацией, отмечается далее.
Минобороны РФ намерено завербовать более 415 тысяч контрактников, из которых 115 тысяч отправят на фронт в Украине, пишет газета The Washington Postсо ссылкой на документы разведведомств США, попавшие в интернет в результате утечки. Остальные 300 тысяч будут служить в резерве, отмечает издание. Российские власти „изо всех сил пытаются набрать сотни солдат для войны против Украины, не вызывая широкого общественного гнева“, но планы по мобилизации, предлагаемые военным начальством, вызывают тревогу у других членов правительства из-за все более острой нехватки рабочей силы среди гражданского населения, отмечает далее WP со ссылкой на секретные документы.
В российские военные суды поступило уже более тысячи уголовных дел против военных, самовольно оставивших место службы, отказавшихся исполнять приказ или дезертировавших, подсчитала „Медиазона“. По состоянию на конец апреля, в гарнизонные военные суды поступило 1064 таких дела, а резкий рост таких дел начался в марте 2023 года: только за месяц в суды поступило почти 400 дел, поток не сократился и в апреле.
Российские войска совершили обстрел села Токаревка Харьковского района Харьковской области. В результате удара пострадали работники Харьковоблэнерго, работавшие над восстановлением линий электропередач, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. „К сожалению, 1 человек погиб, еще 4 получили ранения. Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь“, - написал он в Telegram.
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая признает геноцидом депортацию и насильственное перемещение украинских детей на территорию России. В ней отмечается, что незаконный вывоз украинцев в РФ с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей начался еще до военного вторжения России в Украину - в форме депортации воспитанников детских домов и детей с инвалидностью из специализированных учреждений. ПАСЕ призвала Международный уголовный суд в Гааге рассмотреть возможность уголовного преследования за это преступление. „Ассамблея поддерживает расследование и привлечение к ответственности за государственную политику насильственного перемещения и депортации украинских детей Российской Федерацией, а также потенциальные действия Украины в Международном уголовном суде и Международном суде ООН“, – говорится в документе.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины на оккупированных территориях и обладатели паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР в будущем могут быть депортированы.
Как пишет „Интерфакс“, эти люди должны или стать гражданами России или заявить о своем желании сохранить имеющееся у них гражданство и отказаться приносить присягу гражданина России.
Согласно указу, такие отказники сохранят право находиться по месту жительства до 1 июля 2024 года, в дальнейшем они будут считаться иностранцами.
При этом если такие люди будут угрожать „национальной безопасности“, планировать экстремистские и террористические преступления, то они могут быть выдворены.
На какую именно территорию их собираются выдворять, в указе не уточняется.
Осенью 2022 года российские власти заявили об аннексии четырех украинских областей (Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской), которые частично контролирует армия РФ.
Это не признает подавляющее большинство стран мира, его также осудила резолюция Генеральной Ассамблеи ООН.