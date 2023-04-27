ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (428-й день) | Путин подписал указ, по которому можно будет депортировать жителей оккупированных территорий, не принявших гражданство РФ

В ночь на 27 апреля российские силы обстреляли Николаев, выпустив по городу 4 ракеты „Калибр“, сообщил глава города Александр Сенкевич. Подобных обстрелов в Николаеве не было с конца декабря, заявил он в эфире „Радио „Свобода“. По словам Сенкевича, ракеты попали в жилые дома, а военных объектов возле места попадания нет, военных в городе сейчас также почти нет. По данным ГСЧС Украины, в результате ракетного удара погиб один человек, пострадали 23, в том числе один ребенок. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ракеты „Калибр“ были выпущены из акватории Черного моря, „высокоточное оружие было нацелено на частные дома, историческое здание и многоэтажку“. „Страна-оккупант ни на день не перестает доказывать, что основная цель этой войны – террор и уничтожение украинцев и всего украинского“, - заявил он в Telegram. Он выразил уверенность, что виновные в совершении „очередного преступления против человечности“ будут призваны к ответственности.