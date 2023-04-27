Таллинн выплатит Вадиму Белобровцеву премию в 21 000 евро

Проект решения о премировании Белобровцева за длительную и результативную работу (он руководил сферой образования и спорта) горсобрание обсудит на следующей неделе.

Пост вице-мэра Белобровцев занимал с ноября 2017 года. В этом году баллотировался в Рийгикогу (по округу Хааберсти, Пыхья-Таллинн, Кристийне), набрал 3231 голос и был избран в парламент. С 10 апреля является депутатом Рийгикогу.