27.04.2023, 19:58
Таллинн выплатит Вадиму Белобровцеву премию в 21 000 евро(19)
ФОТО: KARLI SAUL | DELFI MEEDIA
Таллиннская горуправа передала в столичное горсобрание проект решения, которым бывший вице-мэр Вадим Белобровцев будет премирован в размере трех должностных окладов или 21 037 евро.
Проект решения о премировании Белобровцева за длительную и результативную работу (он руководил сферой образования и спорта) горсобрание обсудит на следующей неделе.
Пост вице-мэра Белобровцев занимал с ноября 2017 года. В этом году баллотировался в Рийгикогу (по округу Хааберсти, Пыхья-Таллинн, Кристийне), набрал 3231 голос и был избран в парламент. С 10 апреля является депутатом Рийгикогу.