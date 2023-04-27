ВИДЕО | Кая Каллас о желании вырусцев: отдельно выделять народность из остальной части маленькой страны несколько странно(38)
Жители Выру объявили себя коренным народом на местном съезде и хотят добиться автономии в качестве народности вырокесед. Премьер-министр Кая Каллас заявила, что это решение вызывает у нее вопросы. Она также указала, что раскол общества подкидывает дров в огонь российской пропаганды. По ее словам, россияне надеются дестабилизировать общество за счет разделения.
За желанием добиться автономии также стоит желание громче говорить о расширении зоны полигона Нурсипалу. В субботу Конгресс вырокесед призвал правительство Эстонии и регионов, среди прочего, официально признать как статус коренной народности, так и выруский язык в качестве регионального родного языка Эстонии. Также было предложено решительно включить выруский язык в языковую, образовательную, культурную и медийную политику эстонского государства и самоуправлений. После съезда в Выру прошла большая демонстрация.