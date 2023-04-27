В пятницу вход в Эстонский музей природы будет бесплатным

„Многие родители взяли на время каникул отпуск, чтобы вместе с детьми открыть для себя что-то новое и интересное, и мы предлагаем завтра для этого хорошую возможность. В нашем музее есть чем заняться всем членам семьи. Здесь можно познакомиться с обитателями эстонских лесов и болот, окунуться в загадочное творчество фотохудожника Пеэтера Лауритса и посмотреть увлекательный фильм „Сон осетра Марии“, рассказывающий о жизни Балтийского моря“, – сказала директор Эстонского музея природы Хейди Йыкс.