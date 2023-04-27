В пятницу вход в Эстонский музей природы будет бесплатным
В эту пятницу, 28 апреля, Эстонский музей природы предлагает бесплатное посещение. Музей работает с 10 до 17 часов.
„Многие родители взяли на время каникул отпуск, чтобы вместе с детьми открыть для себя что-то новое и интересное, и мы предлагаем завтра для этого хорошую возможность. В нашем музее есть чем заняться всем членам семьи. Здесь можно познакомиться с обитателями эстонских лесов и болот, окунуться в загадочное творчество фотохудожника Пеэтера Лауритса и посмотреть увлекательный фильм „Сон осетра Марии“, рассказывающий о жизни Балтийского моря“, – сказала директор Эстонского музея природы Хейди Йыкс.
Кроме постоянных экспозиций и авторской выставки Пеэтера Лауритса „Нечто, связующее всех“ в музее сейчас открыта выставка „Иллар Муул – человек с дерева“, посвященная жизни и работе исследователя белок-летяг.
Эстонский музей природы (Таллинн, Лай, 29а) предлагает всем посетителям бесплатный вход каждую последнюю пятницу первого месяца квартала. Детям до 8 лет включительно вход в Эстонский музей природы всегда бесплатный.