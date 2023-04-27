ФОТОРЕПОРТАЖ RusDelfi | Впервые с нового года: Николаев подвергся ракетному обстрелу. Есть погибший и десятки раненых

В результате ракетного обстрела Николаева погиб один человек, 23 получили ранения, в том числе ребенок.

Комментируя атаку на южный город, первую с нового года, президент Владимир Зеленский заявил, что „страна-оккупант ни на день не перестает доказывать, что основная цель этой войны - террор и уничтожение украинцев и всего украинского“.