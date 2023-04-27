„Мы не жжем русские книги!“ Президент Эстонии о переводе школ на госязык, однополых браках, Китае и НАТО

Программа визита была насыщенной. Карис обсудил с президентом и премьером вопросы безопасности региона, предстоящий в июле саммит НАТО в Вильнюсе, экономическое сотрудничество, поддержку Украине, посетил Эстонский бизнес-форум, Рижскую думу, стройку Rail Baltica, военный полигон в Адажи, газовое хранилище в Инчукалнсе, церковь в Рубене и призвал объединить латвийскую и эстонскую депозитарные системы приема тары. А также дал несколько интервью.

Бывший директор Национального музея Эстонии, а до того — главный Госконтролер и ректор Тартусского университета Алар Карис приступил к выполнению президентских обязанностей в позапрошлом октябре. В своей работе он все время подчеркивает, что ему, как специалисту по естествознанию, всегда очень важны факты и доказательства — именно их он требует у привыкших добывать подтверждения „из воздуха“ политиков.