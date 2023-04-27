Новости Эстонии
27.04.2023, 18:44

„Мы не жжем русские книги!“ Президент Эстонии о переводе школ на госязык, однополых браках, Китае и НАТО

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rus.delfi.lv
Алар Карис в Латвии
Алар Карис в Латвии
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

„Конечно, мы не жжем русские книги, потому что русская культура очень глубока, и у нее вековые, древние корни. Но такое теперь время. Война нанесла раны, и потребуется время, чтобы их залечить“, — сказал в интервью LTV президент Эстонии Алар Карис, который побывал в Латвии с трехдневным госвизитом. Портал Delfi собрал самые интересные высказывания первого лица Эстонии.

Программа визита была насыщенной. Карис обсудил с президентом и премьером вопросы безопасности региона, предстоящий в июле саммит НАТО в Вильнюсе, экономическое сотрудничество, поддержку Украине, посетил Эстонский бизнес-форум, Рижскую думу, стройку Rail Baltica, военный полигон в Адажи, газовое хранилище в Инчукалнсе, церковь в Рубене и призвал объединить латвийскую и эстонскую депозитарные системы приема тары. А также дал несколько интервью.

Бывший директор Национального музея Эстонии, а до того — главный Госконтролер и ректор Тартусского университета Алар Карис приступил к выполнению президентских обязанностей в позапрошлом октябре. В своей работе он все время подчеркивает, что ему, как специалисту по естествознанию, всегда очень важны факты и доказательства — именно их он требует у привыкших добывать подтверждения „из воздуха“ политиков.

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