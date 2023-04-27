Столтенберг: Украине передали 98% техники, обещанной странами НАТО

„Более 98% боевых машин, обещанных Украине, уже поставлены. Это более 1550 единиц бронетехники, 230 танков и другой техники, а также большое количество боеприпасов“, — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что страны альянса „подготовили и оснастили более девяти новых украинских бронетанковых бригад“. Он выразил надежду, что такая поддержка обеспечит Украине „сильные позиции для возвращения оккупированных территорий“.

20 апреля Столтенберг посетил Киев, где провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Выступая на пресс-конференции по итогам встречи, украинский лидер сообщил, что одной из ключевых тем разговора стало ускорение поставок вооружения, обещанного странами НАТО. Тогда же генсек альянса заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения члены НАТО предоставили Украине военную поддержку на сумму 65 млрд евро.

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