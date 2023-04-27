СЕГОДНЯ | ЧМ по хоккею в Таллинне: Сборная Эстонии сыграет с лидером турнира Японией

Сборная Эстонии набрала пять очков после трех туров и занимает третье место. На домашнем ЧМ эстонские хоккеисты в первой игре с трудом обыграли Сербию (2:1), благодаря буллитам. Во второй игре пришлось помучиться со сборной Нидерландов, одержав победу со счетом 4:2. В среду сборная Эстонии потерпела поражение от Украины со счетом 4:7.

Сборная Японии, набрав девять очков, лидирует после трех туров. Японские хоккеисты разгромили Нидерланды со счетом 8:1, а потом разобрались с Китаем (5:2) и Сербией (8:3).

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