Штангистки требуют, чтобы мужчины на взвешивании тоже начали носить бюстгальтеры(1)
Многие тяжелоатлетки возмущаются из-за новых правил, которые гласят о том, что перед соревнованиями спортсмен должен быть на взвешивании в „нижнем белье“. Но на одних соревнованиях штангисткам разрешают проходить процедуру топлес, а на других нет. Бюстгальтер весит в среднем не менее 200 граммов. Об этом сообщает „РБК Спорт“.
Участницы чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване, которым сказали надевать бюстгальтеры на процедуру взвешивания, назвали требования несправедливыми и нечеткими, сообщает Insidethegames.
Ранее спортсмены могли проходить процедуру взвешивания полностью раздетыми, но в конце прошлого года „из соображений безопасности“ появилось требование быть на взвешивании „в нижнем белье“, без уточнения. Из-за этого на одних соревнованиях женщинам разрешалось взвешиваться без бюстгальтера, вес которого составляет не менее 200 граммов, а на других — нет.
В частности, с критикой новых правил выступила трехкратный призер чемпионатов Европы Нина Стеркс, взявшая в Ереване серебро. На турнире в Армении бельгийка, выступающая в категории до 49 кг, смогла уложиться в вес даже в бюстгальтере, но на предыдущей олимпийской квалификации в Боготе без лифчика она показала ровно 49 кг.
„Либо мы сможем взвешиваться без лифчика, либо, если нам приходится носить лифчик, то пусть и мужчины тоже носят“, — сказала Стеркс.
Британка Зои Смит, взявшая в Ереване бронзу в весе до 64 кг, назвала требования к белью „еще одним примером гендерного неравенства в спорте“.
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) после жалоб спортсменок пообещала уточнить формулировку. Среди возможных предложений — поправка на вес бюстгальтера при взвешивании у женщин или специальные наклейки на соски.
Во время взвешивания спортсмен находится за ширмой и его вес фиксирует технический специалист того же пола.
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