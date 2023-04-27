Штангистки требуют, чтобы мужчины на взвешивании тоже начали носить бюстгальтеры

Участницы чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване, которым сказали надевать бюстгальтеры на процедуру взвешивания, назвали требования несправедливыми и нечеткими, сообщает Insidethegames.

Ранее спортсмены могли проходить процедуру взвешивания полностью раздетыми, но в конце прошлого года „из соображений безопасности“ появилось требование быть на взвешивании „в нижнем белье“, без уточнения. Из-за этого на одних соревнованиях женщинам разрешалось взвешиваться без бюстгальтера, вес которого составляет не менее 200 граммов, а на других — нет.

В частности, с критикой новых правил выступила трехкратный призер чемпионатов Европы Нина Стеркс, взявшая в Ереване серебро. На турнире в Армении бельгийка, выступающая в категории до 49 кг, смогла уложиться в вес даже в бюстгальтере, но на предыдущей олимпийской квалификации в Боготе без лифчика она показала ровно 49 кг.

„Либо мы сможем взвешиваться без лифчика, либо, если нам приходится носить лифчик, то пусть и мужчины тоже носят“, — сказала Стеркс.

Британка Зои Смит, взявшая в Ереване бронзу в весе до 64 кг, назвала требования к белью „еще одним примером гендерного неравенства в спорте“.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) после жалоб спортсменок пообещала уточнить формулировку. Среди возможных предложений — поправка на вес бюстгальтера при взвешивании у женщин или специальные наклейки на соски.

Во время взвешивания спортсмен находится за ширмой и его вес фиксирует технический специалист того же пола.

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