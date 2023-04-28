Вакцинация против ротавируса, гепатита в, коклюша и полиомиелита

Слушайте подкаст о заболеваниях как ротавирус, гепатит в, коклюш и полиомиелит, и как можно эффективно защититься от этих заболивании. У нас в гостях главный специалист отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Филиппова. Вместе мы обсудим эти заболевания, их возникновения, о рисках и о применении вакцин против этих заболеваний.

Государство приобретает все вакцины, предусмотренные программой иммунизации, и делает их доступными для людей. Новорожденных вакцинируют с согласия родителей уже в роддоме, малолетних детей – у семейного врача, а детей школьного возраста – у школьного медицинского работника.

В результате достаточного охвата вакцинацией у населения формируется коллективный иммунитет. Это означает, что инфекционное заболевание больше не может распространяться, потому что количество восприимчивых к инфекции людей недостаточно. Это позволяет избежать страданий и случаев смерти, вызванных заболеваниями, а также направить ресурсы медицинских работников на решение других важных для нас проблем.

До широкого применения вакцин основной причиной смертности малолетних детей были инфекционные заболевания. Цель государственной программы иммунизации состоит в том, чтобы обеспечить детям и подросткам защиту от этих опасностей. Основная мера профилактики против ротавируса, гепатита в, коклюша и полиомиелита — вакцинация в соответствии с государственным программoй иммунизации. Вакцинация детей в рамках государственной программы проводится бесплатно.

Ведущая подкаста Маргарита Купченкова, специалист отдела по связям с общественностью Кассы здоровья, и в гостях главный специалист отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Филиппова. Подкасты Кассы здоровья можно слушать на канале Tervisekassa Soundcloud.