Полиция объявила в розыск 22-летнего Даниила. Он подозревается в кибермошенничестве

Рост Даниила примерно 180 см, телосложение худощавое. Волосы спереди осветлены, особые приметы – татуировки на лице и кистях рук. Даниил говорит на русском языке.

Полиция просит всех, кто видел Даниила или знают его местоположение, сообщить об этом по номеру 112.

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