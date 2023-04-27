Баскетболист сборной Эстонии выставлен на драфт НБА(1)
Баскетбольная лига НБА опубликовала 242 имени для участие в драфте, который состоится 22 июня. В списке оказался и баскетболист „Калев/Крамо“ и эстонской сборной Хуго Тоом.
Проведя лучший сезон в своей карьере, 20-летний Тоом набирал в среднем 10 очков за „Калев/Крамо“ в эстонско-латвийской лиге, а среднее количество очков в Кубке Европы ФИБА осталось на уровне 7,1.
Что касается драфта НБА, то в настоящее время это первоначальный, так называемый ранний список участников. У игроков будет время до 31 мая (для игроков колледжей США) или до 12 июня (для иностранных игроков), чтобы снять свою кандидатуру. При желании 200-сантиметровый Тоом мог бы участвовать в драфте НБА и в следующем году.
Украинский баскетболист Александр Ковляр также попал на драфт из „Калев/Крамо“.
77-й ежегодный драфт НБА, пройдет 22 июня 2023 года в Барклайс-центре в Бруклине, Нью-Йорк.
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