Баскетболист сборной Эстонии выставлен на драфт НБА

Проведя лучший сезон в своей карьере, 20-летний Тоом набирал в среднем 10 очков за „Калев/Крамо“ в эстонско-латвийской лиге, а среднее количество очков в Кубке Европы ФИБА осталось на уровне 7,1.

Что касается драфта НБА, то в настоящее время это первоначальный, так называемый ранний список участников. У игроков будет время до 31 мая (для игроков колледжей США) или до 12 июня (для иностранных игроков), чтобы снять свою кандидатуру. При желании 200-сантиметровый Тоом мог бы участвовать в драфте НБА и в следующем году.