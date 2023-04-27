Мнение
27.04.2023, 13:45

МНЕНИЕ | Из-за запрета враждебной символики георгиевские ленты прячут в бардачках автомобилей

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Двадцать дней ареста за российский флаг!
Андреас Клиймант
руководитель Йыхвиского отделения полиции
Георгиевская лента
Георгиевская лента
ФОТО: Krister Paris | Delfi Meedia

Демонстрация враждебной символики заметно сократилась, и прикрепленная к зеркалу заднего вида георгиевская ленточка стала скорее исключением из правила. Решительное вмешательство государства, в частности, криминализация поступка, позволили более эффективно решать проблему. Хотя враждебной символики в общественном пространстве стало меньше, проблема по-прежнему требует внимания, отмечает руководитель Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант.

Нет точных данных о том, сколько использовались георгиевские ленты и другая враждебная символика до войны в Украине, поскольку в то время это не было запрещено. После начала войны в Украине возросло количество сообщений об использовании этой символики, и полиция начала работать над тем, чтобы в городском пространстве ее стало меньше.

После начала войны в Украине полиция зафиксировала более 1400 случаев, связанных с символикой, из них 709 – георгиевские ленточки. Больше всего связанных с символикой сообщений поступило в мае и августе 2022 года, 671 и 168 соответственно. Общеизвестно, часть общества отмечает 9 мая День победы. В августе, как известно, был перенесен Нарвский танк, что тоже подтолкнуло людей к выражению своих умонастроений. Начиная с сентября случаев с символикой регистрируется в среднем 30-40 в месяц. За первые два месяца 2023 года полицией установлено 66 случаев, из них половина – на границе.

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