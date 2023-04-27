МНЕНИЕ | Из-за запрета враждебной символики георгиевские ленты прячут в бардачках автомобилей(2)
Демонстрация враждебной символики заметно сократилась, и прикрепленная к зеркалу заднего вида георгиевская ленточка стала скорее исключением из правила. Решительное вмешательство государства, в частности, криминализация поступка, позволили более эффективно решать проблему. Хотя враждебной символики в общественном пространстве стало меньше, проблема по-прежнему требует внимания, отмечает руководитель Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант.
Нет точных данных о том, сколько использовались георгиевские ленты и другая враждебная символика до войны в Украине, поскольку в то время это не было запрещено. После начала войны в Украине возросло количество сообщений об использовании этой символики, и полиция начала работать над тем, чтобы в городском пространстве ее стало меньше.