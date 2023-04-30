Взрослые дети в отчаянии: „Мама сказала, что нет смысла копить ради прибавки к пенсии, и что в старости я буду ее опорой“

„Маме до пенсии осталось чуть больше десяти лет. Она не думает о том, чтобы каждый месяц хотя бы немного откладывать с зарплаты, тратит все до цента. В прошлом году, сняв деньги со второй ступени, вообще собиралась купить квартиру, но купила трактор-газонокосилку и сделала ремонт в прихожей“, - сказала Катрийн (26), которая волнуется не только из-за того, что доставшийся от предков дом постоянно требует ремонта, но и из-за необходимости оплачивать взятый в лизинг автомобиль. Младшие сестры Катрийн учатся в университете, и мать по мере сил помогает им финансово.

„Я понимаю, что с зарплаты в 1400 евро невозможно много накопить, но хотя бы 50 евро в месяц можно было бы откладывать. Мы много раз говорили на эту тему, но мама считает, что нет смысла копить или инвестировать деньги. А вдруг война! И когда я спрашиваю, как она станет жить, если войны не будет, со смехом шутит, что вообще до пенсии не доживет. И вот как на это реагировать?“ - недоумевает Катрийн.