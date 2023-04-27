ВИДЕО | ЧМ по хоккею в Таллинне: Китай обыграл Сербию. Как сыграет Украина с Нидерландами?

Китай - Сербия (5:0)

Китайские хоккеисты доминировали всю игру и в первых двух периодах забросили по две шайбы и одну в третьем.

Украина - Нидерланды (16:00)

Украины в первом туре потерпела обидное поражение от Китая (4:5 ОТ). Во втором матче украинские хоккеисты разгромили Сербию (7:0). В третьем туре Украина обыграла сборную Эстонии (7:4).

Нидерланды в первом туре потерпели крупное поражение от Японии (1:8). В следующем туре нидерландцы проиграли Эстонии (2:4). В третьем туре Нидерланды сенсационно обыграли Китай (7:2).

Эстония - Япония (19:30)

Сборная Эстонии начала домашний чемпионат мира с тяжелой победы 2:1 (в серии буллитов) над Сербией, а затем обыграла Нидерландов со счетом 4:2 и проиграла в зрелищной игре Украине (4:7)

Япония находится в отличной форме, сначала разгромила Нидерланды со счетом 8:1, а потом уверенно обыграла одних из фаворитов турнира сборную Китая (5:2). В третьем туре разгромили Сербию со счетом 8:3.

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