ВИДЕО | ЧМ по хоккею в Таллинне: Китай обыграл Сербию, а Украина разгромила Нидерланды
Сегодня на ЧМ по хоккею в первом дивизионе, группы В, который в эти дни проходит в ледовом холле Тондираба, состоится четвертый тур. Китай обыграл Сербию (5:0), Украина разгромила Нидерланды (14:2), а Эстония с Японией (19:30).
Китай - Сербия (5:0)
Китайские хоккеисты доминировали всю игру и в первых двух периодах забросили по две шайбы и одну в третьем.
Украина - Нидерланды (14:2)
Сборная Украина совсем не заметила соперника. После первого периода украинские хоккеисты выигрывали со счетом 4:1. Во втором периоде нидерландские хоккеисты и вовсе развалились, пропустив шесть шайб. В третьем периоде сборная Украины продолжила добивать соперника, забросив еще четыре шайбы.
Эстония - Япония (19:30)
Сборная Эстонии начала домашний чемпионат мира с тяжелой победы 2:1 (в серии буллитов) над Сербией, а затем обыграла Нидерландов со счетом 4:2 и проиграла в зрелищной игре Украине (4:7)
Япония находится в отличной форме, сначала разгромила Нидерланды со счетом 8:1, а потом уверенно обыграла одних из фаворитов турнира сборную Китая (5:2). В третьем туре разгромили Сербию со счетом 8:3.
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