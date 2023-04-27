ВИДЕО | ЧМ по хоккею в Таллинне: Китай обыграл Сербию, а Украина разгромила Нидерланды

Китай - Сербия (5:0)

Китайские хоккеисты доминировали всю игру и в первых двух периодах забросили по две шайбы и одну в третьем.

Украина - Нидерланды (14:2)

Сборная Украина совсем не заметила соперника. После первого периода украинские хоккеисты выигрывали со счетом 4:1. Во втором периоде нидерландские хоккеисты и вовсе развалились, пропустив шесть шайб. В третьем периоде сборная Украины продолжила добивать соперника, забросив еще четыре шайбы.

Эстония - Япония (19:30)

Сборная Эстонии начала домашний чемпионат мира с тяжелой победы 2:1 (в серии буллитов) над Сербией, а затем обыграла Нидерландов со счетом 4:2 и проиграла в зрелищной игре Украине (4:7)

Япония находится в отличной форме, сначала разгромила Нидерланды со счетом 8:1, а потом уверенно обыграла одних из фаворитов турнира сборную Китая (5:2). В третьем туре разгромили Сербию со счетом 8:3.

Билеты на ЧМ первого дивизиона группы B в Таллинне можно купить в Piletitasku.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.