ВИДЕО | ЧМ по хоккею в Таллинне: Китай обыграл Сербию, а Украина разгромила Нидерланды

Китай - Сербия (5:0)

Китайские хоккеисты доминировали всю игру и в первых двух периодах забросили по две шайбы и одну в третьем.

Украина - Нидерланды (14:2)

Сборная Украина совсем не заметила соперника. После первого периода украинские хоккеисты выигрывали со счетом 4:1. Во втором периоде нидерландские хоккеисты и вовсе развалились, пропустив шесть шайб. В третьем периоде сборная Украины продолжила добивать соперника, забросив еще четыре шайбы.

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