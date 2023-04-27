ВИДЕО | Завтра обнародуют зарплаты чиновников. Правительство рассказало о своих новых решениях

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Кая Каллас отметила, что под предлогом свободы слова нельзя безнаказанно распространять ложь, и привела в пример американский канал FoxNews, который после разразившегося скандала вынужден заплатить за клевету огромную сумму, а также случай, касающийся ее самой и получивший вчера разрешение в суде. Более подробно о деле читайте ЗДЕСЬ. Каллас отметила, что деньги, которые суд взыскал в ее пользу с Кереса за клевету, будут направлены в фонд поддержки больных раком „Подаренная жизнь“.

„Региональное неравенство в Эстонии очень сильное. Это факт, что разные регионы у нас имеют совершенно разный уровень развития. И решение вопроса больше нельзя откладывать. Здесь есть два пути: согласиться с этим или что-то сделать“, - сказал министр Мадис Каллас. Он сообщил, что коалиция решила предпринять шаги, чтобы более сильные местные самоуправления могли больше помогать остальной Эстонии. Харьюмаа и Тартумаа должны понимать, что остальная Эстония не может без них. Как именно будет происходить процесс, еще предстоит обсудить. Что касается Ида-Вирумаа, то министр планирует встретиться с руководителями местных самоуправлений и ознакомиться с их видением того, чем должен заниматься специальный представитель региона от правительства, после чего можно будет продолжить работу над составлением плана действий.

Март Вырклаев в свою очередь сообщил, что правительство утвердило программу стабильности для Европейской комиссии. Эстония движется к общеевропейской цели по улучшению состояния государственного бюджета и уменьшения его дефицита. С завтрашнего дня на сайте Министерства финансов будут обнародованы зарплаты чиновников. „Часто люди ожидают снижения количества чиновников, но с другой стороны хотят более качественных услуг и эффективности“, - отметил он. Да, зарплаты чиновников выросли, это решение прошлого правительства, но по-прежнему отстают от частного сектора, добавил министр.