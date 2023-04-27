27.04.2023, 14:15
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Закоренелая рецидивистка, слепой инвалид и их собутыльник. Громкое убийство потрясло местных жителей
ФОТО:
„Жили сами по себе в лесу, любовь к водке их и объединила“, — рассказывает житель деревни Хаймре в Рапламаа о компании из трех человек, чей очередной запой закончился смертью одного из них.
Маленький поселок Хаймре неоднократно получал звание лучшего поселка года волости Мярьямаа. „Видите, какой у нас здесь красивый парк? — показывает на зелень местный житель и вздыхает. — Но теперь мы в новостях. Якобы сельская местность, где пьют и убивают“.