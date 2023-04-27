ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Закоренелая рецидивистка, слепой инвалид и их собутыльник. Громкое убийство потрясло местных жителей

Маленький поселок Хаймре неоднократно получал звание лучшего поселка года волости Мярьямаа. „Видите, какой у нас здесь красивый парк? — показывает на зелень местный житель и вздыхает. — Но теперь мы в новостях. Якобы сельская местность, где пьют и убивают“.

Поселок гудит, ведь сегодня (вчера - прим.ред.) в новостях сообщили о страшном случае, который здесь произошел. Точнее, формально это хоть и произошло в пределах поселка, само место происшествия, то есть частный дом, находится в лесу примерно в полукилометре от центра населенного пункта.