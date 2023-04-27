ФОТО И ВИДЕО | Российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву
По крайней мере один человек погиб и еще 23 получили ранения в результате ракетного удара по городу Николаев, сообщил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким, передает „Медуза“.
По его данным, в ночь на 27 апреля российские войска выпустили по городу четыре ракеты типа „Калибр“. Среди пострадавших один ребенок.
В результате удара разрушен частный дом, повреждены жилая многоэтажка и историческое здание.
Информацию об обстреле Николаева подтверждает оперативное командование „Юг“. Спикер ведомства Владислав Назаров опубликовал в телеграме фото последствий ракетного удара.
По данным руководителя пресс-центра оперативного командования „Юг“ Натальи Гуменюк, удар по Николаеву был нанесен из акватории Черного моря.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар по Николаеву так: „Страна-оккупант ни на день не перестает доказывать, что основная цель этой войны — террор и уничтожение украинцев и всего украинского“.
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