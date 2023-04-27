„Россия оказалась в лапах каких-то м***л“. В сети появилась запись, где, предположительно, один из российских миллиардеров материт Путина и власть

По данным журналистов, собеседником Троценко мог быть бизнесмен Николай Матушевский, а сам разговор, вероятно, состоялся в начале 2023 года. Люди на записи называют друг друга по именам — Рома и Коля.

40-минутная запись начинается с обсуждения жизни на Бали, инфраструктуры острова и возможности переезда из России. После этого собеседники перешли к разговору о войне в Украине и ситуации в РФ.

„К сожалению, Россия, которую мы так искренне любим, оказалась в лапах каких-то м***л, б***ь. Которые, б***ь, исповедуют какие-то странные, б***ь, композиции XIX века. Это ничем хорошим не может закончиться, это закончится адом, б***ь. Люди будут убивать друг друга на улицах Москвы. Это просто вопрос времени“, — сказал, предположительно, Троценко.

Его собеседник в ответ говорит, что посмотрел недавно ролик с нарезкой новогодних поздравлений президентов, „начиная с Ельцина […] по последний, когда этот придурок не на фоне елки, как всегда, а военных“.

„И вот это „мы победим“ уже 20 лет длится. Как может управлять страной человек, который каждый год говорит, что „это был тяжелый год“, а с 2014-го — что „все враги, но мы победим“», — говорит участник беседы.

„Как может жить и развиваться страна, где единственной идеологией является зарабатывание бабок и удержание власти одной группой людей? Никакой же концепции „дальше“ нет. Они помрут, б***ь, в какой-то момент времени и не оставят за собой ничего. Это просто будет выжженная пустыня“, — продолжает мысль собеседника „Рома“. Он также добавил, что россияне в какой-то момент поймут, что из России нужно уезжать, однако „будет уже поздно“.