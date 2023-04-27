EKRE вновь предложила назначить Руубена Каалепа в совет Фонда интеграции(7)
Оппозиционная партия EKRE хочет, чтобы ее представителем в совете Фонда интеграции был бы экс-депутат Рийгикогу Руубен Каалеп, - об этом говорится в письме, которое накануне в Министерство культуры направил председатель EKRE, руководитель ее парламентской фракции Мартин Хельме, передает RusERR.
В начале января бывший министр культуры, социал-демократ Пирет Хартман назначила Каалепа в совет данного учреждения, что вызвало возмущение со стороны руководителя Еврейской общины Эстонии Аллы Якобсон, которая заявила, что Каалеп открыто выражает свои националистические, в том числе антисемитские взгляды.
Спустя несколько дней политик был отозван из совета. По словам Хартман, она допустила ошибку, назначив в совет депутата Рийгикогу, а парламентарии входить в советы подведомственных Минкульту учреждений не должны.
Сам Руубен Каалеп тогда сказал, что Алла Якобсон его оклеветала.
Теперь Каалеп не является членом Рийгикогу и накануне председатель EKRE Мартин Хельме обратился к новому министру культуры, реформистке Хейди Пурга с просьбой вновь ввести его в совет Фонда интеграции.
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