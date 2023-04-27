EKRE вновь предложила назначить Руубена Каалепа в совет Фонда интеграции

В начале января бывший министр культуры, социал-демократ Пирет Хартман назначила Каалепа в совет данного учреждения, что вызвало возмущение со стороны руководителя Еврейской общины Эстонии Аллы Якобсон, которая заявила, что Каалеп открыто выражает свои националистические, в том числе антисемитские взгляды.

Спустя несколько дней политик был отозван из совета. По словам Хартман, она допустила ошибку, назначив в совет депутата Рийгикогу, а парламентарии входить в советы подведомственных Минкульту учреждений не должны.

Сам Руубен Каалеп тогда сказал, что Алла Якобсон его оклеветала.

Теперь Каалеп не является членом Рийгикогу и накануне председатель EKRE Мартин Хельме обратился к новому министру культуры, реформистке Хейди Пурга с просьбой вновь ввести его в совет Фонда интеграции.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.