В результате изменений системы подоходного налога в госбюджете образуется дыра

В результате изменения системы подоходного налога в 2025 году в госбюджете образуется минус в размере 303 миллионов евро. В 2026 и в 2027 году потери также составят более 200 миллионов евро.

„Мы уже освободили среднюю пенсию от подоходного налога, теперь освобождение от подоходного налога коснется и остальных жителей Эстонии — с 2025 года на всех будет распространяться единый не облагаемый налогом доход в размере 700 евро в месяц, и это больше не будет зависеть от суммы дохода или каких-либо дополнительных доходов“, - пояснил министр финансов Март Вырклаэв. В 2025 году в результате изменений у жителей Эстонии будет почти на 130 миллионов евро больше денег.

С 2025 года для всех предприятий и жителей Эстонии ставка подоходного налога составит 22 процента, никто не будет платить подоходный налог в большем размере. В результате изменений будет отменена льготная ставка в размере 14 процентов, применяемая к регулярно распределяемой прибыли.

Для государственного бюджета единый для всех людей не облагаемый налогом доход будет затратным, что приведет к потере части прежних налоговых льгот. С 2024 года при декларировании доходов больше нельзя будет исключить из налогооблагаемого дохода проценты по жилищному кредиту в размере 300 евро, исчезнет дополнительный не облагаемый налогом доход на супруга и детей. Расходы на обучение и пожертвования могут вычитаться в размере 1200 евро.

С 2024 года новая ставка налога с оборота составит 22 процента. Увеличение налога с оборота может привести к повышению цен на товары и услуги, рост цен составит по нынешним оценкам 1-2%.

С 2025 года до такого же уровня планируется повысить и налог с оборота на услуги по размещению. Льготная 9-процентная ставка по-прежнему будет действовать в отношении лекарств.