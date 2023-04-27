Хоккеист сборной Эстонии об игре с Украиной: всегда классно играть, когда столько болельщиков на трибунах

„Плохо сыграли от обороны и много раз выкидывали шайбу из зоны. У нас были моменты, которые мы не реализовали, и, как итог, соперник нас переиграл“, — сказал после матча Александров.

„Мы начали очень бодро и первыми забросили шайбу, надо было продолжать играть по той же схеме. Возможно, сказалось отсутствие мастерства и уверенности. Тренер говорил продолжать навязывать свою игру и борьбу, но не получилось. Мы не сдавались и боролись до конца, а это главное. В результате мы забросили четыре шайбы очень сильной команде“, — прокомментировал Александров игру.

„В начале был небольшой мандраж из-за большого количества зрителей на трибунах. Потом это проходит. Вообще, когда играешь и игра такая эмоциональная, ты не замечаешь того, что происходит на трибунах, ты только слышишь слова поддержки, и это приятно.

Большое спасибо болельщикам за то, что пришли нас поддержать. Всегда классно играть, когда столько болельщиков на трибунах. Также спасибо родителям, которых не было на трибунах, но они смотрели игру по телевизору и всегда меня поддерживают“, — добавил Александров.

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