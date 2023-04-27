ФОТО | Силы обороны Эстонии закупят у финской компании снайперские винтовки на 40 млн евро

Новое оружие - это модификация ранее использовавшейся снайперской винтовки, но с более стабильными и точными характеристиками стрельбы по сравнению со старой моделью. Стоимость рамочного договора составляет 40 миллионов евро сроком на семь лет.

В рамках первого заказа будет поставлено около 70 единиц оружия. Новое оружие получат 1-я и 2-я пехотные бригады Сил обороны и Кайтселийт.

Ожидаемая дата поставки нового снайперского оружия - 2024 год.

„Sako TRG M10 имеет мировую известность и широкое распространение, используется, в частности, в соседних с нами странах. Например, Швеция недавно объявила о приобретении аналогичной конфигурации в дополнение к другим видам оружия Sako. Это хорошо отработанная система, находящаяся в активном производстве“, - говорит Рамиль Липп, специалист по оружию в RKIK.

Ранее Силы обороны использовали снайперские винтовки TRG 42 калибра 8,6 мм от того же производителя оружия. Оружие выигравшего тендер производителя - это усовершенствованная модификация ранее состоявшей на вооружении снайперской винтовки, более эргономичная, более стабильная и более точная, чем старое оружие.

Например, оружие оснащено глушителем звука, оптическим и тепловизионным прицелами, что позволяет эффективно действовать в различных погодных условиях и при различном освещении. Кроме того, оружие имеет модульную конструкцию, что позволяет пользователю собирать оружие с большим удобством.

Оружие для уничтожения важных целей

Главный специалист по вооружению Сил обороны майор Ристо Пяртель говорит, что задача снайперов - уничтожать высокоприоритетные цели, оставаясь при этом незамеченными.

„С помощью новых винтовок, оснащенных самым современным оборудованием, таким как глушители и термоприцелы, можно делать все это в любое время дня и ночи. Помимо высокой точности, оружие должно быть прочным, а также максимально компактным и легким“.

Система оружия позволит вести стрельбу на большие расстояния, до 1500 метров.