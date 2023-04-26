В Судане захвачена лаборатория с возбудителями кори и холеры. В ВОЗ заявили о „высоком риске биологической опасности“

В городе Хартум, столице Судана, где продолжаются столкновения между регулярной армией и военизированной группировкой RSF, была захвачена лаборатория, где хранятся возбудители кори и холеры, а также другие опасные материалы, сообщает Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом пишет „Медуза“.