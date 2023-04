ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (427-й день) | В Украине погибли 10 российских депутатов

Отряды частной военной компании „Вагнер“ незначительно продвинулись к юго-западу от железнодорожной станции Бахмут-2 в западной части Бахмута, пишет американский Институт изучения войны (Institute for the study of war; ISW) в новом обзоре, ссылаясь на данные геолоцированной съемки. В то же время украинские силы предприняли локальную контратаку к северо-западу от города, вероятно, с целью ослабить давление на логистическую линию, проходящую через Хромово, отмечают аналитики. Кроме того, российские войска продвигались на восток в направлении поселка Невельское к юго-западу от Авдеевки, указали эксперты ISW.