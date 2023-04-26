ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (427-й день) | В Украине погибли 10 российских депутатов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который предусматриваетпередачу во „временное управление“ активов юридических и физических лиц из „недружественных“ государств в случае изъятия российских активов за рубежом. Временным управляющим определено Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил российское вторжение в Украину, но при этом заявил, что никто не говорит о мире в „безумной войне“, передает Reuters. В ходе своего визита в Испанию да Силва вновь высказался за наращивание мирных усилий, с тем чтобы „Украина могла сохранить свою территорию“. „Я понимаю европейский взгляд на эту войну. Неприемлемо, чтобы одна страна вторгалась в другую, но это война, в которой я не вижу, чтобы кто-то говорил о мире“, - сказал он.

Отряды частной военной компании „Вагнер“ незначительно продвинулись к юго-западу от железнодорожной станции Бахмут-2 в западной части Бахмута, пишет американский Институт изучения войны (Institute for the study of war; ISW) в новом обзоре, ссылаясь на данные геолоцированной съемки. В то же время украинские силы предприняли локальную контратаку к северо-западу от города, вероятно, с целью ослабить давление на логистическую линию, проходящую через Хромово, отмечают аналитики. Кроме того, российские войска продвигались на восток в направлении поселка Невельское к юго-западу от Авдеевки, указали эксперты ISW.

Российские войска сосредоточили наступательные усилия на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На указанных участках фронта украинские силы обороны отбили 39 атак. Наиболее ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку, отметило украинское командование.

Конгрессмены от Демократической и Республиканских партий США, внесли в Палату представителей Конгресса проект резолюции, в которой подчеркивается, что война в Украине должна завершиться возвращением этой страны к границам 1991 года. „Политика США заключается в том, что Украина должна победить вторжение и восстановить свои международно признанные границы в рамках 1991 года, то есть с Крымом и другими аннексированными РФ территориями“, - указывается в документе.

В проекте резолюции также говорится, что Украина должна вступить в НАТО, Россия - выплатить репарации, а кремлевские чиновники - предстать перед судом за совершенные военные преступления.

В ходе российского вторжения в Украину погибли десять российских депутатов, большинство из них - муниципальные, подсчитал Telegram-канал „Можем объяснить“ по открытым источникам. „Вчера стало известно о гибели депутата Верховного Совета Хакассии от КПРФ Дмитрия Иванова, успевшего повоевать два месяца в ЧВК „Вагнер“", - указывают журналисты. Некоторые из погибших депутатов были мобилизованы, другие ушли на фронт добровольцами и погибли в среднем через 3-4 месяца, пишет канал. Большинство погибших - члены „Единой России“. „Можем объяснить“ также напоминает, что на фронт ушли семь депутатов Госдумы. Их „пули обошли стороной: воевали они в основном на словах и за спинами профессиональных военных“, добавляют журналисты.

В мае на базе завода „Bumar-Łabędy“ в Гливицах на юге Польши начнется ремонт и обслуживание танков Leopard 2А4 и 2А6 из Украины, сообщил вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак. Причиной выбора именно этого завода стало то, что он уже на протяжении 20 лет занимается обслуживанием, ремонтом и модернизацией танков Leopard 2A4, а также польских танков T-72, которые сейчас участвуют в боях в Украине, указал Блащак, посетивший предприятие в Гливицах вместе с премьер-министром Матеушем Моравецким.