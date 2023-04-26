ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (427-й день) | В Украине погибли 10 российских депутатов
Подводим итоги 427-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Потери российских войск за минувшие сутки составили 640 человек. Вооруженные Силы Украины уничтожили 30 единиц техники и 14 артиллерийских систем, сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Российские войска сосредоточили наступательные усилия на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На указанных участках фронта украинские силы обороны отбили 39 атак. Наиболее ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку, отметило украинское командование.
Отряды частной военной компании „Вагнер“ незначительно продвинулись к юго-западу от железнодорожной станции Бахмут-2 в западной части Бахмута, пишет американский Институт изучения войны (Institute for the study of war; ISW) в новом обзоре, ссылаясь на данные геолоцированной съемки. В то же время украинские силы предприняли локальную контратаку к северо-западу от города, вероятно, с целью ослабить давление на логистическую линию, проходящую через Хромово, отмечают аналитики. Кроме того, российские войска продвигались на восток в направлении поселка Невельское к юго-западу от Авдеевки, указали эксперты ISW.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил российское вторжение в Украину, но при этом заявил, что никто не говорит о мире в „безумной войне“, передает Reuters. В ходе своего визита в Испанию да Силва вновь высказался за наращивание мирных усилий, с тем чтобы „Украина могла сохранить свою территорию“. „Я понимаю европейский взгляд на эту войну. Неприемлемо, чтобы одна страна вторгалась в другую, но это война, в которой я не вижу, чтобы кто-то говорил о мире“, - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который предусматриваетпередачу во „временное управление“ активов юридических и физических лиц из „недружественных“ государств в случае изъятия российских активов за рубежом. Временным управляющим определено Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).
26 апреля - 37-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество не допустить, чтобы Россия шантажировала мир с помощью объектов атомной энергетики.
Конгрессмены от Демократической и Республиканских партий США, внесли в Палату представителей Конгресса проект резолюции, в которой подчеркивается, что война в Украине должна завершиться возвращением этой страны к границам 1991 года. „Политика США заключается в том, что Украина должна победить вторжение и восстановить свои международно признанные границы в рамках 1991 года, то есть с Крымом и другими аннексированными РФ территориями“, - указывается в документе.
В проекте резолюции также говорится, что Украина должна вступить в НАТО, Россия - выплатить репарации, а кремлевские чиновники - предстать перед судом за совершенные военные преступления.
В ходе российского вторжения в Украину погибли десять российских депутатов, большинство из них - муниципальные, подсчитал Telegram-канал „Можем объяснить“ по открытым источникам. „Вчера стало известно о гибели депутата Верховного Совета Хакассии от КПРФ Дмитрия Иванова, успевшего повоевать два месяца в ЧВК „Вагнер“", - указывают журналисты. Некоторые из погибших депутатов были мобилизованы, другие ушли на фронт добровольцами и погибли в среднем через 3-4 месяца, пишет канал. Большинство погибших - члены „Единой России“. „Можем объяснить“ также напоминает, что на фронт ушли семь депутатов Госдумы. Их „пули обошли стороной: воевали они в основном на словах и за спинами профессиональных военных“, добавляют журналисты.
В мае на базе завода „Bumar-Łabędy“ в Гливицах на юге Польши начнется ремонт и обслуживание танков Leopard 2А4 и 2А6 из Украины, сообщил вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак. Причиной выбора именно этого завода стало то, что он уже на протяжении 20 лет занимается обслуживанием, ремонтом и модернизацией танков Leopard 2A4, а также польских танков T-72, которые сейчас участвуют в боях в Украине, указал Блащак, посетивший предприятие в Гливицах вместе с премьер-министром Матеушем Моравецким.
Блащак также указал, что на встрече министров обороны стран НАТО 21 апреля он подписал с немецким коллегой Борисом Писториусом соглашение об учреждении на базе польского завода обслуживающего центра для целого семейства танков Leopard. Польский министр напомнил, что в ближайшее время в Украине появятся два батальона танков Leopard 2.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о „длительном содержательном разговоре“ с председателем КНР Си Цзиньпином. „Верю, что он, а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений“, - написал он в соцсетях. Китайские государственные СМИ, в свою очередь, сообщают, что в разговоре с Зеленским Си назвал переговоры „единственным выходом“ из военного конфликта с Россией. Он также заявил, что конфликт оказал значительное воздействие на международную ситуацию, а также сообщил о намерении Пекина направить в Украину специального представителя, который проведет переговоры со всеми сторонами. Китай будет настаивать на начале мирных переговоров и усилиях по скорейшему прекращению огня, отметил далее глава КНР.
Позже стало известно, что КНР направит в Украину в качестве спецпредставителя по урегулированию конфликта дипломата, который с 2009 по 2019 годы был китайским послом в РФ. При этом Ли Хуэй будет посланником в Украине и „других странах“, сообщил МИД в Пекине. Ведомство не уточнило, какие страны он еще посетит и когда состоится поездка.
Российский Совет Федерации одобрил поправки о пожизненном наказании за государственную измену, а также возможности лишения приобретенного гражданства за „дискредитацию“ армии и за действия, угрожающие нацбезопасности. Кроме того, сенаторы поддержали закон о статусе ветеранов и инвалидов боевых действий для участников войны в составе содействующих ВС РФ организаций. Поправки вступят в силу, как только закон подпишет президент РФ Владимир Путин. Сейчас максимальное наказание по статье о госизмене в России - 20 лет лишения свободы.
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал видео с ЗРК Patriot, недавно пополнившим ПВО Украины. „С апреля 2023 года ЗРК Patriot - на боевом дежурстве в Украине! Современная западная техника имеет свои особенности, но наши защитники неба быстро ей овладевают“, - написал Олещук в Telegram и сообщил, что лично протестировал комплекс. Он также поблагодарил западных партнеров, руководство Украины и войска.
Украина и РФ провели очередной обмен военнопленными. „Нам удалось вернуть домой 44 наших человека. Среди них - 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки. Люди защищали Мариуполь, Азовсталь, Херсонщину, сражались с врагом на Востоке. Также мы вернули двух гражданских. Среди освобожденных ранены, которых враг пытал в плену. Также есть двое мужчин, жены которых ранее освобождены из плена“, - сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. В Минобороны РФ заявили о возвращении 40 российских военнослужащих.
Чехия ввела санкции против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла. Ему теперь запрещен въезд в страну, а также любые финансовые операции с чехами. „Верой нельзя оправдывать зверства, совершенные российскими солдатами в Украине“, - подчеркнул глава МИД Чехии Ян Липавский, комментируя санкции против Кирилла. В 2022 году ЕС пытался внести главу РПЦ в свой санкционный список, но государства-члены Евросоюза не смогли прийти к компромиссу, поскольку Венгрия выступила против этого решения. Теперь Чехия ввела ограничительные меры на национальном уровне.
За минувшие сутки российские силы нанесли 3 ракетных, 31 авиационный удар и совершили около 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в результате есть раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке. Основные усилия россияне по-прежнему концентрируют на ведении наступления на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где в течение суток было отбито 43 их атаки, указывается далее. В свою очередь украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, сбит вражеский разведывательный БпЛА типа Supercam, отмечается в вечерней оперативной сводке.