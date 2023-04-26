Миссия выполнена: молодой литовец за 120 дней в одиночку преодолел Атлантический океан на весельной лодке

„Хорошо, я себя чувствую хорошо. Устал, силы истощены, но так бывает всегда. Восстанавливаешь силы и идешь дальше. Все хорошо“, – сказал путешественник после того, как ступил на берег.

Встречавшие Ауримаса держали тот же флаг, с которым в декабре проводили его в путь, на нем было написано „Ауримас, успеха в Атлантическом океане!“



Валуявичюс поставил перед собой цель - пересечь Атлантический океан с континента на континент (он вышел в море из Испании) на одноместной весельной лодке, чтобы отметить 90-летие трансатлантического полета С. Дарюса и С. Гиренаса, зафиксировать литовский и побить мировой рекорд. Сделав это, путешественник станет частью истории - первым литовцем и третьим человеком в мире, преодолевшим такой путь.