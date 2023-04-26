Успели спасти! Полиция нашла 83-летнего мужчину, который всю ночь плутал по лесам и полям в одних лишь шортах

Сегодня ночью около 3.15 в Центр тревоги позвонил человек, который сообщил, что в поле обзора камеры слежения, установленной на его доме в деревне Ярва-Мадисе Ярваского уезда, недавно попал пожилой мужчина, на котором были надеты только шорты, который двигался в сторону Албу, и, по-видимому, ему требуется помощь.

Начальник патрульной смены Центрально-эстонского отделения полиции Раймонд Иннос рассказал, что жителям дома удалось самим выяснить, что человек, оказавшийся в поле видимости камеры, это 83-летний мужчина, который вышел из своего дома в деревне Пулливере, находящейся примерно в трех километрах от Ярва-Мадисе.

Полицейский патруль незамедлительно начал поиски мужчины на местности между Ярва-Мадисе и Албу. „Мы проверили заброшенные постройки, перелески и осмотрели близлежащие дороги. Была привлечена также служебная собака, дрон Спасательного департамента, оборудованный тепловизором, а также вертолет авиаотряда Департамента полиции и пограничной охраны, чтобы как можно скорее найти мужчину,“ - пояснил Иннос.

Вертолет также начал проверку полей и лесов между Ярва-Мадисе и Албу. „Около 9.30 утра экипаж вертолета обнаружил мужчину на поле неподалеку от Албу. Вертолет сообщил нам координаты, и патрульный экипаж смог выехать к мужчине. Он был в беспомощном состоянии, переохлажден, но, по счастью, способен контактировать. Мы передали его медикам,“ - рассказал Иннос.

По словам Инноса, вертолет обнаружил мужчину в деревне Албу, которая находится в пяти километрах от его дома в Пулливере. „Мужчина довольно долго шел и плутал, но, к счастью, погода в последние дни стояла настолько теплая, что, по-видимому, благодаря этому он и сумел продержаться всё это время. Особенно мы благодарны жителям деревни Ярва-Мадисе, которые сразу же сообщили о человеке, нуждающемся в помощи, и мы смогли быстро начать его поиски,“ - добавил Иннос.

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