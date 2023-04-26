МНЕНИЕ | Байден - хороший выбор только для дуэли с Трампом

Нынешнему президенту удавалось придерживаться и собственной внешнеполитической линии: масштабная финансовая поддержка Украины из бюджета США - также его заслуга. С начала вторжения (России в Украину. - Ред.) Соединенные Штаты направили 71 миллиард долларов для отражения российской агрессии. Джо Байден, как видно из его убедительной приверженности Украине и НАТО, является одним из последних крупных политиков, верных идее трансатлантического союзничества. Поэтому его переизбрание было бы хорошей новостью для Германии, Европы и всего западного альянса, особенно во время войны на европейском континенте .

Под лозунгом борьбы с инфляцией он также добился и утверждения пакета мер по поддержке американской экономики, который, кстати, носит протекционистские черты и в значительной степени несильно отличается от доктрины „Америка прежде всего“ эпохи Трампа. Наконец, в заслугу Байдену можно поставить и то, что лекарства становятся дешевле для миллионов американцев.

В контексте нынешних деструктивных политических настроений первый срок пребывания Джо Байдена на посту президента США является историей успеха с внутриполитической точки зрения. Даже если многое, сделанное Байденом, представляется для левого, прогрессивного крыла его Демократической партии недостаточным, он добился начала реализации важных инфраструктурных проектов, которые пойдут на пользу его стране еще многие десятилетия.

Чтобы добиться устойчивого политического успеха, президент должен найти пути для достижения компромиссов с оппозицией в рамках двухпартийной политической системы - это единственный способ принятия законов Конгрессом. В противном случае президент может подписать множество исполнительных указов, но они могут быть уничтожены одним росчерком пера его преемника в Белом доме - как это произошло, например, с Парижским соглашением по климату после избрания Дональда Трампа.

Президенты США охотно называют себя самыми могущественными в мире мужчинами (женщин на этом посту еще не было). Помимо вопроса о том, действительно ли Соединенные Штаты все еще являются самым влиятельным государством на планете в свете их соперничества с Китаем , власть американского президента в собственной стране довольно ограничена.

Камала Харрис - слабый вице-президент

Но сможет ли ныне 80-летний Байден, уже на данный момент старейший президент в новейшей истории США, еще раз справиться с этой задачей? Особенно с Камалой Харрис в качестве „второго номера“. Не очень популярная демократка должна будет быстро заменить Байдена, если случится самое худшее. Так что на этих выборах будет решаться и вопрос о ней как возможной замене президента.

Если верить текущим соцопросам, у Байдена есть реальный шанс на победу только в случае, если Дональд Трамп выиграет праймериз в Республиканской партии и будет соперником нынешнего хозяина Белого дома в ноябре 2024 года. Как и на прошлых выборах, Байден - с его надежностью и опытом - для многих американцев при таком раскладе просто является меньшим злом.

Но даже если Трамп в настоящее время, по данным многих опросов, лидирует среди республиканцев, его выдвижение в президенты от этой партии вовсе не является стопроцентно гарантированным. Ведь есть продолжающиеся судебные процессы и возможные разбирательства по обвинению Трампа в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и подстрекательстве к мятежу. И есть, особенно в бизнес-среде Америки, нежелание оказывать доверие человеку, который, как ни один другой президент США до него, привел страну на грань государственного переворота.

Другие кандидаты-республиканцы пока „разминаются“. Бывший постоянный представитель США в ООН Никки Хейли уже объявила о выдвижении своей кандидатуры. Есть ультраконсервативный губернатор Флориды Рон Десантис. И Тим Скотт, сенатор от Южной Каролины - у него, по меньшей мере сейчас, очень хорошие шансы. Более чем сомнительно, что старый, выдохшийся Байден сможет выстоять против этого нового поколения в изнурительной избирательной кампании и в ходе требующих отдачи всех сил теледебатов.

Надеяться на то, что республиканцы выдвинут Трампа, опасно