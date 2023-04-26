Зеленский и Си Цзиньпин впервые с начала войны провели телефонные переговоры

Сообщая об этой беседе, Зеленский отметил в микроблоге Twitter: „Верю, что она, а также назначение посла Украины в Китае придаст мощный импульс развитию наших двусторонних отношений“.

Ранее о телефонных переговорах Си и украинского президента сообщил китайский телеканал CGTN.

Си призвал к переговорам между Россией и Украиной

В ходе беседы Си Цзиньпин призвал к переговорам между Россией и Украиной, предупредив, что „в ядерной войне не будет победителя“, передало агентство AP. Правительство Си направит „специального представителя“ в Украину для переговоров о возможном „политическом урегулировании“, сообщило агентство AP со ссылкой на правительственное заявление КНР.

Это первый телефонный разговор Си и Зеленского один на один с начала войны более года назад, напомнило агентство dpa. Киев ожидал телефонного контакта после визита китайского лидера в Москву.

Китай заявил, что звонок состоялся по инициативе „украинской стороны“, сообщило агентство AFP.

Как передавало ранее украинское агентство „Укринформ“, у Украины не было посла в Китае с момента смерти Сергея Камышева 14 февраля 2021 года.

Критика „мирного плана“ КНР со стороны Запада

Власти Китая в феврале предложили свой „мирный план“. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, урегулированию гуманитарного кризиса в Украине.

Западные страны не устраивает то, что в плане Китая не осуждается российское полномасштабное вооруженное вторжение в Украину, а содержащаяся в документе критика в адрес западных стран скорее отражает позицию России. Пекин также продолжает оказывать поддержку президенту РФ Владимиру Путину.

Правительство Китая ранее уклонилось от прямого ответа на вопрос о том, признает ли КНР Украину в качестве суверенного государства. В вопросах суверенитета Китай ведет себя „объективно и непредвзято“, заявила представитель МИД КНР Мао Нин на пресс-конференции в Пекине 24 апреля.

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