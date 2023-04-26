Новости Эстонии
26.04.2023, 20:59

Документ подписан: теперь военные полигоны можно будет строить, не оценивая их воздействие на окружающую среду и местных жителей

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На фото справа: протестующие против строительства полигона Нурсипалу люди, вставшие в субботу в цепь около озера Тамула.
На фото справа: протестующие против строительства полигона Нурсипалу люди, вставшие в субботу в цепь около озера Тамула.
ФОТО: Grete Põlluste | Delfi Meedia

Сегодня министр обороны Ханно Певкур поставил свою подпись под законопроектом, из-за которого будут внесены изменения в несколько законов. Законопроект предусматривает, что в исключительных случаях (например, как идущая сейчас война в Украине) государство может строить новые военные полигоны в ускоренном порядке, не оценивая воздействие на окружающую среду, местных жителей и их здоровье, пишет издание Delfi Forte.

В соответствии с законопроектом будут внесены изменения в четыре юридических акта: Закон об оружии, Строительный кодекс, Закон об оценке воздействия на окружающую среду и Закон об охране природы.

Силы обороны Эстонии получат, во-первых, возможность строить военные полигоны, не проводя согласования, предусмотренные Законом о планировании.

Во-вторых, не будет проводиться оценка воздействия на окружающую среду, вместо нее в случае необходимости станут оценивать воздействие только на территории, входящие в сеть Natura 2000.

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