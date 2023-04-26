Документ подписан: теперь военные полигоны можно будет строить, не оценивая их воздействие на окружающую среду и местных жителей

Сегодня министр обороны Ханно Певкур поставил свою подпись под законопроектом, из-за которого будут внесены изменения в несколько законов. Законопроект предусматривает, что в исключительных случаях (например, как идущая сейчас война в Украине) государство может строить новые военные полигоны в ускоренном порядке, не оценивая воздействие на окружающую среду, местных жителей и их здоровье, пишет издание Delfi Forte.